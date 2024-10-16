10 रुपए से कम के स्टॉक में तेजी का तूफान! कंपनी है कर्ज मुक्त

महज 10 रुपए से भी कम के स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही शेयरों के वॉल्यूम में भी अच्छा खास उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में 17 प्रतिशत और 6 महीने में 11 प्रतिशत नेगेटिव रिटर्न देने के बाद स्टॉक में वापस तेजी लौटी है।

SRU Steels Ltd के शेयरों की बात की जाए तो स्टॉक का 52-वीक हाई स्तर 15.20 रुपये और न्यूनतम स्तर 7.55 रुपये है। स्टॉक में तेजी की वजह कंपनी की ओर से राइट्स इश्यू कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 सितंबर 2024 को 10 रुपये प्रति शेयर पर 4,79,51,400 राइट्स इक्विटी शेयरों का अलॉमेंट मंजूर कर दिया है। यह अलॉटमेंट 27 अगस्त 2024 को जारी ऑफर लेटर और BSE लिमिटेड के साथ अंतिम आवंटन के आधार के अनुसार किया गया। आवंटन से कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल 47,95,14,000 रुपये हो गया है।

SRU Steels Ltd की स्थापना 1995 में स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स में विशेषज्ञता रखने वाली एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुई थी। शुरू में एक कंसाइनमेंट एजेंट के रूप में काम करते हुए, कंपनी ने स्टेनलेस, माइल्ड, स्टील कॉइल, शीट्स और कार्बन आयरन स्टील समेत विभिन्न प्रकार के स्टील प्रोडक्ट्स की सीधे बिक्री का कारोबार बढ़ाया। इसके साथ ही SRU Steels दूसरी कंपनियों की ओर से उत्पाद बेचने के लिए एक कमीशन एजेंट के रूप में भी काम करता है। कंपनी की रणनीतिक योजना ग्राहकों को सीधे बिक्री बढ़ाने की है जबकि इसके कंसाइनमेंट बिक्री के व्यवसाय को बनाए रखा जाए।

Jindal Steel & Power Limited के फ्रैंचाइजी के साथ SRU Steels का स्टील बाजार में मजबूत स्थान है। वर्तमान में दिल्ली और अहमदाबाद में काम कर रही कंपनी अपने कच्चे माल को जिंदल स्टील लिमिटेड और Steel Authority of India Limited जैसे प्रतिष्ठित सप्लायर से हासिल करती है। SRU Steels के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में स्टेनलेस स्टील के विभिन्न आइटम शामिल हैं, जैसे कि शीट्स, पीवीसी-कोटेड शीट्स, चेकर्ड शीट्स, कॉइल्स, पाइप फिटिंग्स, रॉड्स, एंगल्स, चैनल्स, राउंड ट्यूब्स और फ्लैट बार।

कंपनी का मार्केट कैप 50 करोड़ रुपये से अधिक है और कंपनी जून 2024 तक कर्ज मुक्त हो चुकी है। अपने तिमाही परिणामों (Q1FY25) और सालाना परिणामों (FY24) में कंपनी ने मिस्ड नतीजों की रिपोर्ट किए हैं।