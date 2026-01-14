अपर सर्किट! गिरते बाजार में दौड़ा ये स्मॉल कैप स्टॉक - शेयर प्राइस ₹50 से कम

बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट के बीच मल्टी-फॉर्मेट फूड सर्विस कंपनी, स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd) के शेयर में अपर सर्किट लगा है। इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 1 साल में मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए 162% का रिटर्न दिया है।

आज बीएसई पर स्टॉक 5% चढ़कर 34.56 रुपये पर स्थिर है। यह शेयर आज 31.28 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,409.26 करोड़ रुपये है। बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सुबह 10:19 बजे तक कंपनी के 17,447 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

advertisement

1 साल में दो गुना हुआ पैसा

BSE Analytics के मुताबिक स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में 14 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में शेयर 34 प्रतिशत से अधिक टूटा है। अगर 6 महीने में देखें तो शेयर ने 2 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में निवेशकों का पैसा दो गुना करते हुए 162 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल में 614 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2853 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

कंपनी ने हाल ही में किया था बड़ा अधिग्रहण

हाल ही में कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सिंगापुर स्थित प्रिशा इन्फोटेक (Prisha Infotech) में 100% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है।

कंपनी ने बताया कि इसके 12 महीनों के अंदर पूरी होने की उम्मीद है। यह अधिग्रहण 1.50 लाख अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी इस अधिग्रहण के जरिए फूड सर्विस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशंस की दिशा में विस्तार कर रही है, जो उसकी लंबी अवधि की विस्तार, डायरवसिफिकेशन और ग्लोबल मौजूदगी की रणनीति के मुताबिक है।

कंपनी ने बताया कि प्रिशा इन्फोटेक की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग क्षमताओं के जुड़ने से स्पाइस लाउंज का डिजिटल बेस मजबूत होगा और सिंगापुर के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच आसान होगी।

प्रिशा इन्फोटेक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कस्टमर-फेसिंग बिजनेस के लिए टेक सॉल्यूशंस में महारत रखती है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ग्राहकों से जुड़ाव और डेटा आधारित फैसलों में सुधार होगा।

फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि यह अधिग्रहण सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पॉइंट-ऑफ-सेल सिस्टम, कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म और एनालिटिक्स आधारित ऑपरेशंस में इनोवेशन को बढ़ावा देगा।