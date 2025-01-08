scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ाररॉकेट बना ये स्टॉक! 2 दिन में 40 फीसदी का आया उछाल

रॉकेट बना ये स्टॉक! 2 दिन में 40 फीसदी का आया उछाल

शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच MFI में शामिल Spandana Sphoorty के शेयर चर्चा में बने हुए हैं। कंपनी के शेयर में पिछले दो सत्रों में 40 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। आज भी कंपनी के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Jan 8, 2025 11:51 IST

स्टॉक मार्केट में जहां उतार-चढ़ाव है, वहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में Spandana Sphoorty के फोकस में बने हुए हैं। Spandana Sphoorty एक मिनी-एनबीएफसी है। कंपनी के शेयर में पिछले दो दिनों में शानदार तेजी आई है। आज भी कंपनी के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। 

advertisement

11.9 बजे 13.75 फीसदी की तेजी के साथ 455.50 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। 

शेयरों में क्यों आई तेजी? 

ब्रोकरेज फर्म CARE ने कंपनी के शेयर की रेटिंग को 'Negative' से 'Stable'  कर दिया है। 

ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी की रेटिंग को ‘CARE A+’ कर दिया है। दरअसल, Spandana Sphoorty की बैंक फैसिलिटी 1,500 करोड़ रुपये हो गया है।

कैसी है शेयर की परफर्मेंस

कंपनी के शेयर ने एक साल में 67 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं बीते छह महीने में कंपनी के शेयर में 37 फीसदी गिरा है। हालांकि, दिसंबर से लेकर अभी तक में कंपनी के स्टॉक में लगभग 17.50 फीसदी की तेजी आई है। Spandana Sphoorty  स्टॉक का 52-वीक हाई 1,243.20 रुपये और 52-वीक लो 305.20 रुपये है। 

कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

कंपनी ने अभी तक तीसरी तिमाही का नतीजा जारी नहीं किया है। हालांकि, सितंबर तिमाही के नतीजे के अनुसार कंपनी का नेट लॉस 204 करोड़ रुपये रहा। वहीं चालू वित्त वर्ष में कंपनी का नेट NPA 0.99 प्रतिशत रहा। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 8, 2025