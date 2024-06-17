जल्द कंपनियाँ निकालने वाली हैं क़रीब ₹50,000 करोड़ के IPO , जानिए पूरी खबर

जनरल इलेक्शन के बाद ही जल्द प्राइमरी मार्केट में तीन से चार महीनों में आने वाली है IPO की बाढ़। माना जा रहा है कि लगभग 30 कंपनियाँ अपने IPO निकालने वाले हैं जिसकी क़ीमत क़रीब ₹50,000 करोड़ हो सकती है। आने वाले महीनों में IPO की लहर अलग ही रफ़्तार पकड़ सकती है। चुनाव के बाद वापस से मोदी सरकार आने के बाद बाज़ार में निवेशकों का विश्वास और मज़बूत हो गया है जिससे कुल 24 कंपनियाँ के IPO हिट होने के लिए तैयार हैं और अगले कुछ महीनों में बाजार से लगभग 30,000 रुपये जुटाने का लक्ष्य है।

advertisement

Also Read: ₹165 से ₹3800 पर पहुँच इस स्टॉक ने बनाया मालामाल

विदेशी कंपनियों के IPO

आने वाले महीनों में OLA के भी IPO शामिल हैं। साथ ही Ola Electric, FirstCry, Fincare SFB, NSDL, Afcons Infrastructure, Waaree Energies, Asirvad Microfinance, Stanley Lifestyles, One MobiKwik Systems, Emcure Pharmaceuticals, Allied Blenders and Distillers, Shiva Pharmachem, Bansal Wire जैसी कंपनियाँ भी मौजूद हैं। इसके अलावा कंपनियों के अलावा, South Korea की Hyundai Motor, Rekha Jhunjhunwala की Baazar Style Retai, Swiggy और Haldiram हैं। Hyundai India ने पहले ही SEBI के पास एक $2.5-3 बिलियन का पब्लिक ऑफर पेश किया है।

Also Watch: ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में फिर आई तेजी, स्टॉक 5% भागा

कुछ विशेष कंपनियों के IPO:

*OLA Electric जो की इलेक्ट्रिक दो पहिया के लिए जानी जाती है अब अगले दो महीनों में अपने IPO निकालने वाली है। ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस के अनुसार कंपनी ₹5,500 करोड़ बना सकती है अपने 95.2 मिलियन शेयर के offer-for-sale (OFS) कंपोनेंट से।

*FirstCry ने भी अपने IPO जारी करने के लिए SEBI से ड्राफ्ट लेलिया है जिसके ज़रिए कंपनी ₹1,816 करोड़ अपने Offer For Sale (OFS) के 5.44 करोड़ के इक्विटी शेयर से बनाएगी।

*One MobiKwik Systems ने भी SEBI को अपने IPO से ₹700 करोड़ बननेके लिए ड्राफ्ट भरा है हालाँकि अभी तक इसे मंज़ूरी नहीं मिली है।

*Waaree Energies Solar PV modules बनाने वाली कंपनी Waaree Energies ने ₹3,000 करोड़ जुटाने का दावा किया है और इसके offer for sale (OFS) हैं 32 लाख शेयर।

*Allied Blenders और Distillers को SEBI की मंज़ूरी मिल चुकी है और अब वह ₹1,500 करोड़ बनायेंगे अपने ₹1,000 करोड़ के शेयर मार्केट में IPO के ज़रिए अगले महीने लॉंच कर के।

*Fincare SFB को SEBI की मंज़ूरी मिली है और अब कंपनी ₹625 करोड़ अपने ₹10 फेस वैल्यू के शेयर से बनाएगी।