Solar Energy की इस कंपनी को मिले कई बड़े ऑर्डर, शेयरों पर दिखेगा असर!

Premier Energies Ltd ने एलान किया है कि उसकी सहायक कंपनियों, प्रिमियर एनर्जीस ग्लोबल एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्रिमियर एनर्जीस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और प्रिमियर एनर्जीस फोटोवोल्टिक प्राइवेट लिमिटेड को कुल ₹1,087 करोड़ के कई ऑर्डर मिले हैं।

यह ऑर्डर दो बड़े इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स (IPPs) और एक दूसरे ग्राहक से हासिल हुए हैं, जिनमें ₹964 करोड़ का ऑर्डर सोलर मॉड्यूल्स के लिए और ₹123 करोड़ का ऑर्डर सोलर सेल्स के लिए है। प्रीमियर एनर्जीस ने अपने बंबई स्टॉक एक्सचेंज के बयान में कहा कि सोलर मॉड्यूल्स की सप्लाई आपूर्ति जनवरी 2025 से शुरू होगी।

एक अलग नोट में कंपनी ने सूचित किया कि उसका ट्रेडिंग विंडो 26 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक बंद रहेगा और 28 नवंबर 2024 को फिर से खुलेगा।कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि ये ऑर्डर घरेलू प्रकृति के हैं और इसमें कोई संबंधित पार्टी लेन-देन शामिल नहीं है। प्रीमियर एनर्जीस ने जोर देकर कहा कि ये लेन-देन "आर्म्स लेंथ" पर किए गए थे, जिसमें प्रमोटर समूह का कोई भी हित नहीं था।

इस साल अब तक कंपनी के शेयरों ने 31% से अधिक का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में शेयरों में 30% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और पिछले एक महीने में शेयरों में 16.6% का उछाल आया है। पांच दिनों में शेयरों में 3% से अधिक का इजाफा हुआ है। प्रिमियर एनर्जीस के शेयर 25 नवंबर को BSE पर ₹1,102.00 प्रति शेयर पर खत्म हुए, जो 3.8% की वृद्धि दर्शाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।