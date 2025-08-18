स्मॉलकैप शेयरों का करिश्मा, 4 दिन में निवेशकों को मालामाल करने वाले टॉप 5 स्टॉक्स
पिछले हफ्ते शेयर बाजार में सिर्फ 4 दिन ट्रेडिंग हुई थी। कम दिन की ट्रेडिंग के बाद भी कुछ छोटे शेयर ने शानदार रिटर्न दिया है। हम आपको आर्टिकल में उन स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिसने 57 फीसदी का रिटर्न दिया है।
पिछले हफ्ते स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी की वजह से शेयर बाजार (Share Market) शुक्रवार को बंद रहा। इस वजह से कारोबार सिर्फ 4 दिन ही हो पाया। हालांकि कम समय में भी बाजार ने अच्छी मजबूती दिखाई। सेंसेक्स (Sensex) हफ्तेभर में करीब 740 अंक यानी 0.92% बढ़ा, जबकि निफ्टी (Nifty) 268 अंक या 1.10% ऊपर चढ़ा।
बीते हफ्ते सिर्फ चार दिनों में ही पांच ऐसे शेयर रहे, जिन्होंने 36% से लेकर 57% तक का जबरदस्त रिटर्न बना दिया। हालांकि ये ज्यादातर स्मॉलकैप और माइक्रोकैप कंपनियों के शेयर हैं, जिनमें तेजी के साथ-साथ गिरावट का रिस्क भी ज्यादा होता है।
NDL Ventures Share Price
पिछले हफ्ते NDL Ventures का शेयर 63.51 रुपये से बढ़कर सीधे 99.85 रुपये पर पहुंच गया। यानी महज 4 दिन में 57% से ज्यादा का फायदा। शुक्रवार को यह 0.75 रुपये चढ़कर BSE पर 99.85 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 336.48 करोड़ रुपये रही।
Yatra Online Share Price
Yatra Online का शेयर भी तेज भागा। यह 95.27 रुपये से चढ़कर 141.76 रुपये तक पहुंच गया। यानी हफ्तेभर में करीब 48% का रिटर्न। शुक्रवार को शेयर 6.80 रुपये की मजबूती के साथ बंद हुआ। कंपनी की मार्केट कैपिटल 2,224.44 करोड़ रुपये रही।
Adcounty Media India Share Price
Adcounty Media India ने भी निवेशकों को मालामाल कर दिया। इसका शेयर 146.25 रुपये से बढ़कर 209.50 रुपये तक पहुंचा। यानी एक हफ्ते में 43% से ज्यादा की तेजी। शुक्रवार को यह 9.63% उछलकर 209.50 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी की मार्केट वैल्यू 472.70 करोड़ रुपये हो गई।
Rico Auto Share Price
Rico Auto का शेयर भी इस हफ्ते चर्चा में रहा। यह 67.41 रुपये से उछलकर 92.06 रुपये तक पहुंच गया। यानी हफ्तेभर में 36.57% का जबरदस्त रिटर्न। शुक्रवार को शेयर 15.46% की छलांग लगाकर 92.06 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 1,245.43 करोड़ रुपये रहा।
Kkalpana Industries Share Price
Kalpana Industries का शेयर भी टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहा। पिछले हफ्ते यह 36% से ज्यादा चढ़कर 15.40 रुपये पर बंद हुआ। शुक्रवार को इसमें 4.27% की मजबूती रही। कंपनी का मार्केट कैप 144.87 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।