इस स्मॉल-कैप रेलवे शेयरों में जबरदस्त तेजी! जानिए क्या है वजह?

स्मॉल-कैप कंपनी K&R Rail Engineering के शेयरों में 16 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक का भाव ₹454 प्रति शेयर पर पहुंच गया है। इस स्टॉक ने 2 सालों में 1,100 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिए है। आइये जानते हैं इस स्टॉक में तेजी का कारण क्या है?

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 18, 2024 18:07 IST

क्यों भागा स्टॉक?

सबसे पहले आप जान लीजिए कि K&R Rail Engineering का 52 वीक लो ₹391.20 है और 52 वीक हाई ₹800 है। स्टॉक में अचानक उछाल इसलिए आया क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि उन्होंने 96,00,000 इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दी है। जिनकी फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर है, जो कि 7 प्रतिशत कन्वर्टिबल रिडीम प्रेफरेंस शेयरों के 96,00,000 के बदलने के बाद चुकता किए गए हैं, जिसका कुल वैल्यू ₹960,00,000 है और ये प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को आवंटित किए जाएंगे।

ऑर्डर बुक

ससे पहले K&R Rail Engineering Limited  ने गोवा के पणजी में स्थित Fomento Resources Private Limited से एक वर्क ऑर्डर हासिल किया है, जिसमें एक रेलवे साइडिंग सुविधा के लिए डिजाइन, कंसल्टेंसी और रेलवे अप्रूवल (फेज I) का काम किया जाएगा, उसके बाद EPC आधार पर एग्जिक्यूशन (फेज II) किया जाएगा, जो कल्य स्टेशन के हब्बाल्ली डिवीजन के दक्षिण पश्चिम रेलवे में होगा। इस घरेलू ऑर्डर की वैल्यू ₹110 करोड़ है और इसे 18 महीने के भीतर पूरा करना है।

स्टॉक स्प्लिट

इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10:1 के रेश्यो में शेयर का स्प्लिट का एलान किया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है, उसको 10 इक्विटी शेयरों में बांटा जाएगा। कंपनी का कहना है कि इक्विटी शेयरों के इस स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट की सूचना उचित समय पर दी जाएगी।

रिजल्ट्स

तिमाही परिणामों के मुताबिक, कंपनी ने Q1FY25 में ₹142.23 करोड़ की नेट सेल्स और ₹3.18 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि Q1FY24 में नेट सेल्स ₹200.10 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹5.08 करोड़ था। सालाना रिजल्ट्स में, FY24 में नेट सेल्स में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह ₹662.41 करोड़ हो गई, जबकि नेट प्रॉफिट में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह ₹7.79 करोड़ हो गया, जो FY23 की तुलना में है।

K&R Rail Engineering Ltd, निजी रेलवे साइडिंग के बिजनेस से जुड़ी है। कंपनी की मार्केट कैप ₹943 करोड़ है और पिछले 3 सालोंमें इसके प्रॉफिट ग्रोथ की वृद्धि 204 प्रतिशत CAGR रही है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 18, 2024