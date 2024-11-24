SJVN Share News: मल्टीबैगर SJVN स्टॉक में आया बड़ा अपडेट

scorecardresearch
SJVN लिमिटेड के शेयरों में हाल ही में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इसका मुख्य कारण राजस्थान सरकार से मिले 7 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने पहले भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं, हालांकि बीते कुछ महीनों में इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी।

Ankur Tyagi
UPDATED: Nov 24, 2024 16:41 IST
SJVN स्टॉक की मौजूदा स्थिति

22 नवंबर, शुक्रवार को SJVN के शेयर 4.17% चढ़कर ₹107.75 पर कारोबार कर रहे थे। इसके कुछ समय बाद शेयर में 6% तक की तेजी दर्ज की गई। इस स्टॉक का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹161.45 और न्यूनतम स्तर ₹80.20 प्रति शेयर है। वर्तमान में SJVN का कुल मार्केट कैप ₹42,206 करोड़ है।

बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और डिटेल्स

SJVN लिमिटेड को राजस्थान सरकार से 7 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट विकसित करने का ठेका मिला है। इसमें 5 गीगावॉट पंप स्टोरेज और 2 गीगावॉट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट ने कंपनी के शेयरों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति

SJVN लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में ₹441.14 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के ₹439.64 करोड़ के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। कंपनी की वित्तीय स्थिरता इसे निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है।

Disclaimer:
शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 24, 2024