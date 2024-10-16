scorecardresearch
UAE से जमकर हो रहा है चांदी का इंपोर्ट

UAE से जमकर हो रहा है चांदी का इंपोर्ट

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत में चांदी के उत्पादों का जमकर आयात हो रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, "यूएई ने इन चिंताओं पर गौर करने का भरोसा दिया है। दरअसल इस इंपोर्ट की वजह है एक समझौता। भारत ने 2022 में यूएई के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 10 वर्षों में चांदी के आयात पर शुल्क धीरे-धीरे कम करके शून्य कर दिया जाएगा।

Delhi,UPDATED: Oct 16, 2024 14:56 IST

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत में चांदी के उत्पादों का जमकर आयात हो रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, "यूएई ने इन चिंताओं पर गौर करने का भरोसा दिया है। दरअसल इस इंपोर्ट की वजह है एक समझौता। भारत ने 2022 में यूएई के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 10 वर्षों में चांदी के आयात पर शुल्क धीरे-धीरे कम करके शून्य कर दिया जाएगा। समझौते की शर्तों के तहत, यूएई से चांदी के आयात पर सीमा शुल्क 1 अप्रैल, 2025 को 6 प्रतिशत और उसके अगले वर्ष 5 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, सीईपीए के तहत शून्य-टैरिफ नीति के कारण भारत के सभी कीमती धातुओं, रत्नों और आभूषणों का आयात यूएई में स्थानांतरित हो जाएगा।

वर्तमान में, सीईपीए के तहत यूएई से चांदी के आयात पर शुल्क.

वर्तमान में, सीईपीए के तहत यूएई से चांदी के आयात पर शुल्क 8 प्रतिशत है। इससे मूल नियमों के कार्यान्वयन में खामियों की चिंताओं के बीच यूएई से चांदी का आयात वित्त वर्ष 2023-24 में 29 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1.7 बिलियन डॉलर हो गया।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूएई के साथ सीईपीए से भारत को 63,000 करोड़ रुपये का बड़ा राजस्व घाटा हो सकता है और घरेलू व्यापार बाधित हो सकता है। टैरिफ क्लॉज के दोहन को रोकने के लिए प्रावधान की समीक्षा की मांग करते हुए, शीर्ष व्यापार अनुसंधान निकाय ने कहा कि इससे राजस्व में भारी नुकसान होगा, आयात कारोबार बैंकों से कुछ निजी व्यापारियों के पास चला जाएगा और शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं की जगह दुबई स्थित फर्म आ जाएंगी।

वित्त वर्ष 24 में भारत और यूएई के बीच कुल 83.64 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें 35.63 बिलियन डॉलर का निर्यात और 48.02 बिलियन डॉलर का आयात शामिल था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
