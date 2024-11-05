Tata Group के इस शेयर में भारी चेतावनी! क्या फंस गए निवेशक

रिटेल निवेशकों के पसंदीदा Tata Power Ltd. के शेयरों में गिरावट का माहौल जारी है जबकि ये ही स्टॉक पिछले एक साल में 75 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है। अब यहां बड़ा सवाल है अपने स्टॉक में गिरावट का सिलसिला कब थमेगा और स्टॉक वापस कब रफ्तार पकड़ेगा? ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इस स्टॉक पर नोट में जारी किया है। जिसमें निवेशकों से जुड़ी कई अहम बातें हैं।

आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सितंबर तिमाही के अंत में टाटा पावर के पास 44.84 लाख रिटेल शेयरधारक थे, जो अब कंपनी में 23.08% हिस्सेदारी रखते हैं। पिछले साल की सितंबर तिमाही के अंत में कंपनी के पास 37 लाख रिटेल शेयरधारक थे।

फाइनेंशियल्स

सितंबर तिमाही के लिए टाटा पावर की आय ₹15,697.7 करोड़ पर स्थिर रही, जबकि इसका नेट प्रॉफिट 6% बढ़कर ₹926.5 करोड़ हो गया, जो अदर इनकम की वजह से बढ़ा है। EBITDA की बात करें तो साल-दर-साल 21.2% बढ़ी, जबकि मार्जिन 400 आधार अंक से ज्यादा बढ़कर 23.9% हो गया।

ब्रोकरेज की राय

CLSA का मानना है कि पिछले तिमाही में टाटा पावर के लिए एकमात्र शानदार रेन्यूएबल एनर्जी EPC बिजनेस था, जो मॉड्यूल इंपोर्ट पर प्रतिबंध और सेल की कीमतों में गिरावट के कारण अच्छा प्रदर्शन किया। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर अंडरपरफॉर्म की सिफारिश को बनाए रखा है क्योंकि यह 2024 में अब तक 80% से अधिक बढ़ गया है, जबकि मुनाफे में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, जिससे इसके वर्तमान वैल्यूशन को "महंगा" बना दिया है।

नया टारगेट

CLSA का स्टॉक पर ₹297 का टारगेट प्राइस है। इस हिसाब से स्टॉक में 33% की संभावित गिरावट आ सकती है। वहीं दूसरी ओर Investec ने स्टॉक पर "होल्ड" की सिफारिश की है, जिसका टारगेट प्राइस ₹467 है। बढ़ते रेन्यूएबल बिजनेस ओडिशा AT&C नुकसान में गिरावट और मुंद्रा में सुधारती प्रॉफिटिबिलटी, इंडोनेशियाई कोयला बिजनेस में प्रॉफिट में तेज गिरावट को आंशिक रूप से संतुलित करने में मदद करेगी।

टाटा पावर पर कवरेज रखने वाले 23 विश्लेषकों में से 14 के पास अभी भी स्टॉक पर "खरीदें" की रेटिंग है, एक के पास "होल्ड" की सिफारिश है, जबकि अन्य 8 के पास "बेचें" की रेटिंग है। स्टॉक 2024 में अब तक 30% ऊपर है, लेकिन पिछले 12 महीनों में 72% बढ़ा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

