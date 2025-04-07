Siemens Share Price: मार्केट क्रैश के बीच 20% उछला स्टॉक! आज है बहुत बड़ी डेट - DETAILS

Siemens Share Price: सोमवार 07 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार में जारी भारी गिरावट के बीच हेवी इलेक्ट्रिक उपकरण इंडस्ट्री की कंपनी Siemens Ltd के शेयर में आज बुल रन देखने को मिल रहा है। स्टॉक आज 20% उछला है।

शेयर में तेजी के पीछे कारण डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट है। दरअसल हाल ही में कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने Siemens Ltd. के एनर्जी बिजनेस Siemens Energy India को अलग करने करने की मंजूरी दे दी है।

advertisement

NCLT की इस मंजूरी के बाद Siemens Energy India Ltd के अलग कंपनी के रूप में शेयर बाजार में लिस्ट होगी। आज इसी डीमर्जर का RECORD DATE है।

इसका मतलब अगर आज के दिन तक आपके पास Siemens Ltd का शेयर होगा कंपनी आपको नई कंपनी Siemens Energy India के इक्विटी शेयर मिलेंगे।

नई कंपनी का कितना शेयर मिलेगा?

Siemens L ने 1:1 के रेश्यो में शेयर अलॉटमेंट की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी Siemens Ltd. के 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक 1 शेयर के बदले पात्र शेयरधारकों को Siemens Energy India Ltd का 1 इक्विटी शेयर देगी।

पात्र शेयरधारक वो होंगे जिनके पास रिकॉर्ड डेट तक शेयर होंगे।

Siemens Share Price

सुबह 11:03 बजे तक एनएसई पर स्टॉक 20% या 490 रुपये की तेजी के साथ 2,940 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 18.90% या 486 रुपये चढ़कर 3057 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Siemens Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 42 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 40 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में शेयर 52 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 56 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 45 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 8 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 3 साल में शेयर 23 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 147 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।