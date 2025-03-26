Siemens India Share Price: डीमर्ज की मिली मंजूरी तो रॉकेट बना स्टॉक, जानिए RECORD DATE और Share Allotment Ratio

Siemens India Share Price: हेवी इलेक्ट्रिक उपकरण इंडस्ट्री की कंपनी Siemens Ltd के शेयर में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। कल यानी मंगलवार 25 मार्च की रात में कंपनी ने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में एक बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से स्टॉक रॉकेट बना है।

कंपनी ने बताया कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने Siemens Ltd. से इसके एनर्जी बिजनेस Siemens Energy India को अलग करने यानी डीमर्ज करने की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद Siemens Energy India Ltd के अलग कंपनी के रूप में शेयर बाजार में लिस्ट होगी।

चलिए जानते हैं कि Siemens Ltd के निवेशकों के नई कंपनी के कितने शेयर मिलेंगे और कब है डीमर्जर का रिकॉर्ड डेट?

Share Allotment Ratio

कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में शेयर अलॉटमेंट की घोषणा की है। कंपनी Siemens Ltd. के 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक 1 शेयर के बदले पात्र शेयरधारकों को Siemens Energy India Ltd का 1 इक्विटी शेयर देगी।

कौन होंगे पात्र शेयरधारक?

Siemens Energy India के पात्र शेयरधारक ऐसे शेयरहोल्डर्स होंगे जिनके पास रिकॉर्ड डेट तक Siemens Ltd के शेयर होंगे।

Siemens Demerger Record Date

कंपनी ने 7 अप्रैल 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है ताकी पात्र शेयरहोल्डर्स के बारे में पता लग जाए जिन्हें Siemens Energy India का शेयर अलॉट करना है।

Siemens Share Price

सुबह 10:52 बजे तक बीएसई पर स्टॉक 6.87% या 351.50 रुपये की तेजी के साथ 5470.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.80% या 347.85 रुपये चढ़कर 5,466.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Siemens Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 18 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 22 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 63 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 138 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 397 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

