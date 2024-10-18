मल्टीबैगर कंपनी ने पहली बार Stock Split का किया एलान, Dividend और Record Date को लेकर भी खबर
Shriram Finance Ltd. के शेयरों में शुक्रवार यानि 18 अक्टूबर को 6 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। दरअसल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। जिससे निवेशकों के बीच शेयरों को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है।
Shriram Finance Ltd. ने एलान किया है कि वो 25 अक्टूबर को अपने इक्विटी शेयरों के स्प्लिट पर विचार करेगी। हालांकि इस कॉरपोरेट एक्शन की रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं की गई है। कंपनी ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में कहा कि यह कंपनी के मेबर्स के स्वीकृति के अधीन होगा। श्रीराम फाइनेंस के शेयरों की मौजूदा फेस वैल्यू ₹10 है। कंपनी ने कभी भी अपने लिस्टिंग के बाद स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर जारी नहीं किए हैं।
स्टॉक स्प्लिट को सामान्यत एक कंपनी के जरिए अपने आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या बढ़ाने और शेयरधारकों के लिए शेयर को ज्यादा सस्ता बनाने के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा, श्रीराम फाइनेंस ने यह भी कहा कि उसका बोर्ड वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक अंतरिम डिविडेंड का एलान भी करेगा। अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर, 2024 को निर्धारित की गई है। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर का भाव ₹3,339 के आसपास ट्रेड कर रहा है।इस स्टॉक ने 2024 में अब तक 60% से अधिक की वृद्धि की है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।