Sagility India IPO की फ्लैट लिस्टिंग के बाद शेयर खरीदें या नहीं?

Newsशेयर बाज़ारSagility India IPO की फ्लैट लिस्टिंग के बाद शेयर खरीदें या नहीं?

Sagility India के शेयरों ने मंगलवार, 12 नवंबर को दलाल स्ट्रीट पर सुस्त शुरुआत की। हेल्थकेयर सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी ने NSE पर ₹31.06 पर लिस्टिंग की, जो कि इसके इश्यू प्राइस ₹30 से 3.53 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह इसने BSE पर भी अपनी पहली ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत उसी प्राइस पर की।

Harsh Verma
delhi,UPDATED: Nov 12, 2024 10:50 IST

सगिलिटी इंडिया के शेयरों की लिस्टिंग उम्मीदों से बेहतर रही। लिस्टिंग से पहले सगिलिटी इंडिया के शेयरों की ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) अनौपचारिक बाजार में ₹1 से कम थी, जो निवेशकों के लिए महज 2 प्रतिशत की लिस्टिंग बढ़त को संकेत देती थी। जब बिडिंग शुरू हुई, तो GMP ₹3 था।

सगिलिटी इंडिया का आईपीओ 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच बिडिंग के लिए खुला था। बेंगलुरू स्थित इस कंपनी ने ₹28-30 प्रति शेयर की तय मूल्य सीमा पर 500 शेयरों का लॉट साइज ऑफर किया था। इसने अपने आईपीओ से कुल ₹2,106.60 करोड़ जुटाए, जो पूरी तरह से प्रमोटरों के जरिए 70.22 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) था।

Sagility India, जिसे पहले बBerkmeer India के नाम से जाना जाता था, हेल्थकेयर पर केंद्रित सॉल्यूएशन और सर्विस देती है, जो पेयर्स (US हेल्थ इंश्योरर्स जो हेल्थकेयर सेवाओं की लागत को रिम्बर्स और पुनर्भुगतान करते हैं) और प्रोवाइडर्स (मुख्य रूप से अस्पतालों, चिकित्सकों, डायग्नोस्टिक्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनियों) को सपोर्ट करती है। यह दोनों पेयर्स और प्रोवाइडर्स के मूल व्यापार का समर्थन करती है।

ब्रोकरेज हाउस इस आईपीओ के प्रति काफी सकारात्मक हैं और इसे लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने का सुझाव दे रहे हैं। ICICI Securities, Jefferies India, IIFL Securities and JP Morgan India इंडिया ने सगिलिटी इंडिया आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स थे, जबकि लिंक इंटाइम इंडिया को इश्यू का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 12, 2024