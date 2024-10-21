scorecardresearch
Deepak Builders & Engineers IPO आज से खुला, पैसा लगाएं या नहीं?

Deepak Builders & Engineers का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और 23 अक्टूबर, 2024 को बंद होगा। इस IPO में पैसा लगाया जाए या नहीं, इस सवाल का जवाब जानते हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 21, 2024 12:57 IST

Deepak Builders & Engineers का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और 23 अक्टूबर, 2024 को बंद होगा। इस IPO के जरिए कंपनी ₹260.04 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है।

आपको बता दें कि कंपनी ने 18 अक्टूबर को 5 संस्थागत निवेशकों से एंकर बुक के जरिए ₹78.01 करोड़ जुटाए हैं। आइये जानते हैं एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है कि IPO में पैसा लगाएं है या नहीं?

विश्लेषकों ने लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इस IPO की सब्सक्रिप्शन की सिफारिश की है, क्योंकि इसे उचित वैल्यूएशन पर रखा गया है।

BP Wealth
ब्रोकरेज का कहना है कि IPO में मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब की सलाह है। उनका कहना है कि कंपनी ने 76 प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। जो दीपक बिल्डर्स के लिए भविष्य में विस्तार के लिए अच्छी स्थिति दिखाता है। मौजूदा इश्यू FY24 कमाई के आधार पर 12.1x के P/E पर ऊपरी बैंड पर मूल्यांकित है और कंपिटिटर कंपनियों की तुलना में सस्ते वैल्यूएशन पर है, इस आधार पर निवेशकों को मीडियम से लॉन्ग टर्म निवेश के नजरिये के साथ सब्सक्रिप्शन की सिफारिश की गई है।

Swastika Investmart
ब्रोकरेज ने अपनी नोट में कहा कि दीपक बिल्डर्स उत्तरी भारत की एक बढ़ती हुई इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है, जिसमें रेवेन्यू और ग्रोथ में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि, भौगोलिक स्थिति, हाई कंपिटिशन और सरकारी निर्भरता जोखिम पैदा कर सकती है। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट ने भारतीय कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए IPO की सिफारिश की है।

दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹192-₹203 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 73 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹203 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,819 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 949 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹192,647 इन्वेस्ट करने होंगे।

दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इस इश्यू के जरिए ₹260.04 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹217.21 करोड़ के 10,700,000 फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। जबकि, कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए ₹42.83 करोड़ के 2,110,000 शेयर बेच रहे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
