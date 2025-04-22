scorecardresearch
डबल गिफ्ट! स्मॉल कैप कंपनी दे रही है Dividend और Bonus, शेयर में आई रैली - लगा अपर सर्किट

बीते सोमवार को ही कंपनी ने Q4 रिजल्ट को जारी करते हुए निवेशकों को डिविडेंड और बोनस शेयर का डबल गिफ्ट देने का ऐलान किया था जिसके बाद स्टॉक में अपर सर्किट लगा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 22, 2025 15:16 IST

Shilchar Technologies Share Price: ट्रांसफॉर्मर निर्माता Shilchar Technologies के शेयर में आज 5% का अपर सर्किट लगा है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर 18 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

बीते सोमवार को ही कंपनी ने Q4 रिजल्ट को जारी करते हुए निवेशकों को डिविडेंड और बोनस शेयर का डबल गिफ्ट देने का ऐलान किया था जिसके बाद स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। हालांकि कंपनी ने डिविडेंड और बोनस इश्यू का अभी तक RECORD DATE तय नहीं किया है। कंपनी ने बताया कि रिकॉर्ड डेट की जानकारी अलग से दी जाएगी। 

Shilchar Technologies Bonus Issue

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो 2:1 के रेश्यो में बोनस देगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक 2 इक्विटी शेयर के बदले 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला 1 इक्विटी शेयर बोनस के रूप में देगी। 

Shilchar Technologies Bonus Issue History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले सितंबर 2023 में 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। 

Shilchar Technologies Dividend 

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो वित्त वर्ष 25 के लिए 125% का फाइनल डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 12.50 रुपये का डिविडेंड देगी। 

Shilchar Technologies Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 में 12.50 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 10 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2022 में 4 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2021 में 1.50 रुपये का डिविडेंड और अगस्त 2020 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Shilchar Technologies Share Price

कंपनी ने शेयर बीएसई पर 5% के अपर सर्किट के साथ 319.40 रुपये चढ़कर 6708.05 रुपये पर है। 

Shilchar Technologies Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 18 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

अगर सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 3099 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 17323 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
