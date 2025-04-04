scorecardresearch
Dividend Stock: आज चूक गए तो होगा नुकसान! हर शेयर पर इतना डिविडेंड दे रही है कंपनी - इस दिन मिलेंगे पैसे

अगर आज के दिन तक आपके पास कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। दोपहर 12:01 बजे तक कंपनी का शेयर 1.5% टूटकर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
Apr 4, 2025 12:23 IST

Dividend Stock Today: शुक्रवार 04 अप्रैल को पेप्सी बॉटलर Varun Beverages Ltd का शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 25% के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है जिसकी RECORD DATE आज है। इसका मतलब अगर आज के दिन तक आपके पास कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। दोपहर 12:01 बजे तक कंपनी का शेयर 1.5% टूटकर ट्रेड कर रहा था। 

Varun Beverages Dividend 

कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 25% के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड देगी। 

Varun Beverages Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट सोमवार 7 अप्रैल 2025 को या इस दिन से मिलनी शुरू हो जाएगी।

Varun Beverages Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024, अप्रैल 2024 और अगस्त 2023 में 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने अप्रैल 2023 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Varun Beverages Share Price

दोपहर 12:01 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.60% या 8.70 रुपये गिरकर 535.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.60% या 8.70 रुपये की तेजी के साथ 535.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Varun Beverages Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 1 प्रतिशत टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 11 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 11 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 320 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1019 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Varun Beverages Bonus History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने जून 2022, जून 2021 और जुलाई 2019 में 1:2 के रेश्यो में बोनस जारी किया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 4, 2025