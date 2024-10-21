Tata Group की कंपनी Tejas Networks के शेयरों बंपर तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में 15 प्रतिशत की तेजी आई है। दरअसल रिजल्ट्स के सीजन में टाटा ग्रुप की ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है और इसके साथ ही ब्रोकरेज ने इस शेयर पर बंपर तेजी की संभावना जताई है। आइये जानते हैं कंपनी और नए टारगेट्स के बारे में...

टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी Tejas Networks

टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी Tejas Networks ने दूसरी तिमाही में नंबर्स जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई है। Q2 में कंपनी ने 275 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है। एक साल पहले समान तिमाही में कंपनी ने 12.64 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था। जबकि दूसरी तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू में 2811 करोड़ रुपये बढ़ा है और 610 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज हुई है। जबकि पिछले साल पहले समान तिमाही में रेवेन्यू 395.95 करोड़ रुपये थी। रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज हाउस Prabhudas Lilladher ने स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। तो चलिए जानते हैं ब्रोकरेज, किस आधार पर इस स्टॉक पर बुलिश है और क्या नए टारगेट्स दिए गए हैं?

ब्रोकरेज के मुताबिक

ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी ने हाई- स्पीड ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स के लिए BSNL के साथ ₹150 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस ऑर्डर से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन में सुधार की गुंजाइश दिख रही है। स्टॉक ₹1,150-₹1,200 के रेंज में कॉन्सोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, जो बुलिश ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। ₹1,150 के लेवल पर मजबूत सपोर्ट है, जो स्टॉक को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेगा।

ब्रोकरेज ने Tejas Networks पर खरीदारी की सलाह दी है। शॉर्ट-टर्म के लिहाज से टारगेट 1,300 रुपये और लॉन्ग-टर्म टारगेट प्राइस 1,500 रुपये प्रति शेयर रखा है। इस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक में आगे करीब 26 प्रतिशत का तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

पिछले कुछ वक्त की स्टॉक की चाल देखें तो, इस साल में अब तक शेयर का रिटर्न करीब 36 प्रतिशत और बीते एक साल में 35 प्रतिशत रहा है। वहीं एक महीने में स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।