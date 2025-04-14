scorecardresearch
Stock in Focus: मंगलवार 15 अप्रैल को फोकस में रहेगा ये नवरत्न रेलवे पीएसयू स्टॉक! यह है बड़ी वजह

कंपनी ने बीते शुक्रवार 11 अप्रैल को बाजार बंद होने के बाद एक बड़ी जानकारी दी है जिसकी वजह से स्टॉक मंगलवार को रडार पर रहेगा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 14, 2025 13:14 IST

Stock in Focus: नवरत्न पीएसयू कंपनी IRCON International Ltd का शेयर कल यानी मंगलवार 15 अप्रैल को निवेशकों की रडार पर रहेगा। दरअसल कंपनी ने बीते शुक्रवार 11 अप्रैल को बाजार बंद होने के बाद एक बड़े ऑर्डर की जानकारी दी है जिसकी वजह से स्टॉक मंगलवार को रडार पर रहेगा। 

शुक्रवार 11 अप्रैल को कंपनी का शेयर 2.5% चढ़कर बंद हुआ था। चलिए जानते हैं कंपनी को किससे और कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। 

क्या है कंपनी को मिला ऑर्डर?

IRCON ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे S&T (कंस्ट्रक्शन), उत्तर पश्चिम रेलवे, ने अजमेर डिवीजन के 20 स्टेशनों पर RDSO Spec के अनुसार माइक्रोप्रोसेसर आधारित EI सिस्टम (EI में इनबिल्ट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ) के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ऑर्डर दिया है। 

इसके साथ ही ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और सिग्नलिंग और टेलीकॉम सिस्टम/गियर के संबंधित इनडोर और आउटडोर काम भी किए जाएंगे। IRCON को मिले इस ऑर्डर का साइज  127,80,36,115.49 रुपये (127.80 करोड़) है। कंपनी का यह ऑर्डर 24 महीने के अंदर पूरा करना है। 

IRCON Share Price

बीएसई पर स्टॉक शुक्रवार 11 अप्रैल को 2.75% या 4 रुपये चढ़कर 149.60 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.41% या 3.51 रुपये की तेजी के साथ 149.20 रुपये पर रहा। 

IRCON Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक टूटा है तो वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं अगर पिछले 3 महीने में देखें तो शेयर इस दौरान 22 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 33 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 33 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

पिछले 2 साल में शेयर 159 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 243 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 249 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
