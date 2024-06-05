Adani Green Energy, Adani Enterprises, Adani Ports के शेयरों में आज 12% तक की तेजी

Adani Green Energy Limited, Adani Enterprises Limited और Adani Ports जैसे अडानी समूह के शेयरों में बुधवार के कारोबार में 12 प्रतिशत तक की तेजी आई, जबकि पिछले सत्र में इसमें गिरावट आई थी, क्योंकि ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली अगली सरकार तीसरे कार्यकाल में भी निवेश आधारित विकास और पूंजीगत व्यय को समर्थन देना जारी रख सकती है।

अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी 5-8% चढ़े

जिस दिन सेंसेक्स 3% से अधिक चढ़ा, उस दिन अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड 6.35% बढ़कर 3,126.50 रुपये पर पहुंच गया। अडानी पोर्ट्स 8% बढ़कर 3,126.50 रुपये पर पहुंच गया। अडानी ग्रीन एनर्जी 11.81% बढ़कर 1,840.90 रुपये पर पहुंच गया। अडानी टोटल गैस 2.03% बढ़कर 926.90 रुपये पर पहुंच गया। अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी 5-8% चढ़े।

तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं

सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि मोदी, जिन्होंने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया, 8 जून की शाम को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। एनडीए ने 292 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन भाजपा अपने दम पर बहुमत से दूर रह गई। अगर एनडीए सरकार बनाती है, तो मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार सत्ता में बने रहने वाले दूसरे नेता होंगे। बहुमत में कमी के बावजूद, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि मोदी 2.0 का नीतिगत एजेंडा - निवेश आधारित विकास, पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचे का निर्माण, विनिर्माण) जारी रहेगा।