Share to Watch Today: आज कौन से हैं ख़बरों वाले शेयर

1. Indiabulls Housing Finance: इस कंपनी के शेयर फ्यूचर्स और आप्शन (F&O) बाजार से हटाए जाएंगे, इसका मतलब यह है कि इसके शेयर व्यापारिक विभाग से बाहर हो रहे हैं. जनवरी सीरीज से इसके शेयर F&O से हटाए जाने की तैयारी में हैं.

2. Power Mech: कंपनी को QIP (Qualified Institutional Placement) के माध्यम से वित्त जुटाने की मंजूरी मिल गई है. इसके अंतर्गत कंपनी 4,085.4 रुपए प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर फंड जुटाएगी.

3. Welspun Corp: कंपनी को मिडिल-ईस्ट से 61,000 MT बेयर पाइप्स और बेंड्स का ऑर्डर मिला है. इस उत्पाद का उपयोग गैस के ऑफशोर प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा, और इसे कंपनी की अंजार यूनिट से डिलीवर किया जाएगा.

4. Alkyl Amines: कंपनी ने जानकारी दी है कि नए प्लांट से Ethyl Amines का उत्पादन शुरू हो गया है. इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी.