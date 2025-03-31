Corporate Action: Dividend और Bonus से होगी कमाई! जानिए इस हफ्ते की सबसे बड़े एक्शन

नए फिस्कल ईयर (Fiscal Year) की शुरुआत शेयर बाजार के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आई है। इस हफ्ते निवेशकों को Ex-Dividend Stocks, Bonus Issue और SME IPO Listings जैसी अहम कॉरपोरेट एक्शन (Corporate Action) पर नजर रखनी होगी। जहां बड़ी कंपनियों के IPO लॉन्च अभी धीमे हैं, वहीं SME सेक्टर में हलचल बनी हुई है।

advertisement

SME IPOs की एंट्री

हालांकि इस हफ्ते कोई बड़ा पब्लिक ऑफर IPO नहीं आ रहा, लेकिन SME सेगमेंट में चार कंपनियां लिस्ट होंगी। देशको इन्फ्राटेक (Desco Infratech) और श्री अहिंसा नैचुरल्स (Shri Ahimsa Naturals) इस लिस्ट में शामिल हैं।

मार्केट एक्सपर्ट की मानें तो FY26 में IPO बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। जेप्टो (Zepto), रिलायंस जियो (Reliance Jio) और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स (LG Electronics) जैसी कंपनियां इस साल आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हैं। अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में करीब ₹2 लाख करोड़ का आईपीओ पाइपलाइन देखने को मिलेगा।

Dividend देने वाली बड़ी कंपनियां (Ex-Dividend This Week)

इस हफ्ते कई बड़ी कंपनियां अपने निवेशकों को डिविडेंड देने वाली हैं। BSE डेटा के मुताबिक, कुछ प्रमुख कंपनियो की Ex-Dividend Dates इस प्रकार हैं:

2 अप्रैल (बुधवार) को ADC India Communications Ltd,MSTC Ltd, RailTel Corporation of India Ltd के शेयर एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे।



3 अप्रैल (गुरुवार) को United Spirits Ltd के शेयर एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे। कंपनी शेयरधारकों को ₹4 का अंतरिम डिविडेंड दे रही है।



4 अप्रैल (शुक्रवार) को DCM Shriram Industries Ltd, PH Capital Ltd ,Unifinz Capital India Ltd और Varun Beverages Ltd के स्टॉक एक्शन में रहेंगे।



Bonus Issue से कौन-कौन होगा मालामाल? (Bonus Share This Week)

इस हफ्ते कुछ कंपनियां 1:1 बोनस शेयर जारी करने जा रही हैं। इसका मतलब है कि निवेशकों को हर शेयर के बदले एक बोनस शेयर मिलेगा।

2 अप्रैल (बुधवार) को Capital Trade Links Ltd, Ranjeet Mechatronics Ltd बोनस शेयर देगी। वहीं, 3 अप्रैल (गुरुवार) को Sal Automotive Ltd और KBC Global Ltd बोनस शेयर देगी।

IPO लिस्टिंग पर निवेशकों की नजर (IPO Listing This Week)

बड़े IPOs की कमी के बावजूद इस हफ्ते चार SME कंपनियां शेयर बाजार में एंट्री करेंगी। 1 अप्रैल को BSE SME प्लेटफॉर्म पर Desco Infratech की लिस्टिंग होगी। वहीं, 3 अप्रैल को Shri Ahimsa Naturals,ATC Energies और Identixweb के शेयर की लिस्टिंग होगी।