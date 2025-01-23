Stock Market Updates: बाजार में मचा कोहराम, बिकवाली भरे कारोबार में ये स्टॉक रहेंगे फायदेमंद

शेयर बाजार में लगातार बिकवाली हो रही है। सितंबर से लेकर अभी तक में बाजार में बड़ा करेक्शन हुआ है। इस करेक्शन के बीच निवेशकों को लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। आज भी बाजार के दोनों सूचकांक में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार हुआ है। बाजार के अंत में सेंसेक्स 76,404.99 अंक पर बंद हुआ।

बाजार में हो रहे इस बिकवाली के कारण रिटेल निवेशकों ने स्मॉलकैप की तरफ रुख कर लिया है। ब्रोकरेज फर्म बीएनपी पारिबा सिक्योरिटीज के अनुसार बाजार कभी भी एक दिशा में नहीं ट्रेड करता है। ऐसे में साल 2025 के अंत तक निफ्टी 25,500 अंक तक पहुंच सकता है। यह अभी के स्तर से 10 फीसदी की बढ़त को दिखाता है। भारत के आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने में शेयर बाजार का अहम रोल है।

गिरते बाजार में खरीदें ये शेयर

बीएनपी पारिबा सिक्योरिटीज ने बिकवाली भरे बाजार में 18 कंपनियों के शेयर को खरीदने की सलाह दिया है। फर्म इ शेयरों को लेकर बुलिश है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार ये शेयर हैं-

SBI लाइफ इंश्योरेंस के शेयर में 70 फीसदी तक तेजी आ सकती है।

HDFC बैंक के स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज फर्म का टारगेट प्राइस 56% है।

फर्म के मुताबिक Axis बैंक के शेयर 52% चढ़ सकते हैं।

एस्टर डीएम हेल्थकेयर के शेयर 50% चढ़ सकता है।

मारुति सुजुकी के शेयर में 44% की तेजी आ सकती है।

बजाज फाइनेंस के शेयर 40% चढ़ सकता है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 33 फीसदी भाग सकता है।

लार्सन एंड टुब्रो के शेयर में 33 फीसदी की तेजी आने की उम्मीद है।

हैवेल्स के शेयर में 30 प्रतिशत तक तेजी देखने को मिल सकती है।

इसके अलावा ब्रोकरेज ने महिंद्रा एंड महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस, डोम्स इंडस्ट्रीज, HUL, टाइटन, भारती एयरटेल, ICICI बैंक और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर के शेयर में भी तेजी आने का संकेत दिया। BNP Paribas के अनुसार फार्मा, इंश्योरेंस और मेट्लस के मुकाबले प्राइवेट बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), टेलिकॉम और कंजूमर सेक्टर के शेयर में तेजी आ सकता है। हालांकि, फर्म को अभी कुछ शेयर महंगे लग रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।