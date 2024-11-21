Share Market Today: बाजार फिर हुआ धड़ाम! Adani शेयरों का बुरा हाल

गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार ने एक बार फिर बड़ी गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की। सेंसेक्स 416.66 अंकों की भारी गिरावट के साथ 77,161.72 के स्तर पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी भी 153.55 अंकों की कमजोरी के साथ 23,364.95 पर कारोबार करता दिखा।

लाभ में शेयर: टेक महिंद्रा, टीसीएस, हिंडाल्को, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक जैसे शेयरों ने बाजार में थोड़ी स्थिरता बनाए रखी।

नुकसान में शेयर: एसबीआई, एनटीपीसी, डॉ रेड्डीज लैब्स, ब्रिटानिया और ओएनजीसी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा।

अदाणी ग्रुप पर अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप

भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी और उनके सहयोगियों पर अमेरिका के न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन की रिश्वत देने का वादा किया गया। साथ ही कोर्ट ने अदाणी समेत 7 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें उनके परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल हैं। इन कानूनी मुश्किलों ने अदाणी ग्रुप की छवि और बाजार मूल्यांकन पर गंभीर असर डाला है।

अदाणी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट

इस खबर के बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। ज्यादातर शेयरों ने लोअर सर्किट हिट किया:

Adani Energy: -20%

Adani Green: -18.5%

Adani Wilmar: -8.3%

Adani Power: -15.8%

ACC: -9.6%

Ambuja Cements: -10.0%

शेयर बाजार में गिरावट का व्यापक असर

इस कानूनी संकट का असर सिर्फ अदाणी ग्रुप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे पूरे शेयर बाजार में मंदी का माहौल बन गया। प्रमुख सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, पावर और फार्मा पर भी दबाव देखा गया।

निवेशकों के लिए सतर्कता जरूरी

अदाणी ग्रुप के कानूनी विवाद और शेयर बाजार की गिरावट ने एक बार फिर निवेशकों को सतर्क रहने का संदेश दिया है। अगर बाजार में सुधार होता है, तो यह निवेश का अच्छा अवसर भी प्रदान कर सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।


