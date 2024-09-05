Share Market Opening: 5 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल?

scorecardresearch
आखिरकार बाजार में लगातार 14 दिनों से चल रही तेजी पर ब्रेक लग गया है। बुधवार को सेंसेक्स 203 अंक गिरकर 82,353 और निफ्टी 81 अंकों की गिरावट के साथ 25,199 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 289 अंक गिरकर 51,400 पर पहुंचा तो निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 74 अंक गिरकर 59,224 के स्तर पर बंद हुआ।आखिरकार बाजार में लगातार 14 दिनों से चल रही तेजी पर ब्रेक लग गया है। बुधवार को सेंसेक्स 203 अंक गिरकर 82,353 और निफ्टी 81 अंकों की गिरावट के साथ 25,199 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 289 अंक गिरकर 51,400 पर पहुंचा तो निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 74 अंक गिरकर 59,224 के स्तर पर बंद हुआ। अब देखने वाली बाक ये है कि 5 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल?

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 5, 2024 17:43 IST
आखिरकार बाजार में लगातार 14 दिनों से चल रही तेजी पर ब्रेक लग गया है। बुधवार को सेंसेक्स 203 अंक गिरकर 82,353 और निफ्टी 81 अंकों की गिरावट के साथ 25,199 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 289 अंक गिरकर 51,400 पर पहुंचा तो निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 74 अंक गिरकर 59,224 के स्तर पर बंद हुआ। सेक्टोरल आधार पर देखें तो IT और PSE, मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिला। बैंकिंग, एनर्जी और ऑटो इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। फार्मा, रियल्टी और FMCG इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए।

अब ऐसे में सवाल है कि ये गिरावट कल यानि 5 सितंबर को भी जारी रहेगी?

अब ऐसे में सवाल है कि ये गिरावट कल यानि 5 सितंबर को भी जारी रहेगी? बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट के दिग्गज से जानकारी बटोरी है। 
Mehta Investment Interrmediates में AVP टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च Hrishikesh Yedve का कहना है कि टेक्निकल तौर पर, दैनिक चार्ट पर एक बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल देखी गई है जो एक राउंडेड बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट पॉइंट पर है, जो मजबूती दिखाती है। डाउनसाइड में 9-दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) 25,090 के करीब स्थित है। जब तक सूचकांक 25,000-25,100 के स्तरों के ऊपर बना रहता है, तब तक "डिप्स पर खरीदारी" की रणनीति अपनानी चाहिए। अपसाइड की ओर, सूचकांक आने वाले दिनों में 25,500-25,600 के स्तरों को टेस्ट कर सकता है।

बैंक निफ्टी की बात की जाए तो एक छोटा हरा कैंडल फॉर्म किया

वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो एक छोटा हरा कैंडल फॉर्म किया है, जो निचले स्तरों पर खरीदी के लेवल को दर्शाता है। डाउन साइड में 21-दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) 51,090 के स्तरों के करीब है। जब तक सूचकांक 51,090 के ऊपर बना रहता है, "डिप्स पर खरीदारी" की रणनीति अपनानी चाहिए। ऊपर की ओर, बैंक निफ्टी 52,000 के स्तर को परीक्षण करने का प्रयास कर सकता है, जो डबल बॉटम पैटर्न के लक्ष्य के अनुरूप है।

Mehta Equities Ltd के सीनियर VP Prashanth Tapse का कहना है

Mehta Equities Ltd के सीनियर VP Prashanth Tapse का कहना है कि यूरोपीय और एशियाई बाजारों में कमजोरी, विशेष रूप से जापानी निक्केई सूचकांक में तेज गिरावट ने घरेलू बाजार में टेंशन बढ़ाई है। जिससे आईटी, बैंकिंग, मेटल और तेल & गैस शेयरों में निवेशकों के जरिए प्रॉफिट बुकिंग की स्थिति पैदा हुई है। हालांकि, बेंचमार्क सूचकांक मे बाद बाजार संभले हुए दिखे, जिसने नुकसान को कम किया। अब निवेशक शुक्रवार को जारी होने वाली अमेरिकी नौकरी से जुड़े आंकड़ों का इंतजार करेंगे। निफ्टी के लिए सिर्फ 25,334 के अपने  all-time high के ऊपर की स्थिति में ही मजबूती दे सकती है, जबकि इंडेक्स को 25,022 पर सपोर्ट मिला है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
