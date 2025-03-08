Stock Market Holiday: होली के दिन शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद? जानिए BSE, NSE पर ट्रेडिंग होगी या नहीं

Share Market Holiday on 14 March: मार्च महीने का सबसे बड़ा त्योहार होली (Holi) अगले हफ्ते की 14 तारीख को आ रही है। होली को ‘रंगों का त्योहार’ भी कहा जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं, अच्छे पकवान खाते हैं और खुब मौज मस्ती करते हैं।

14 मार्च को शुक्रवार है और सामान्य तौर पर शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आगामी शुक्रवार 14 मार्च को शेयर बाजार खुला है या नहीं? क्या 14 मार्च को ट्रेडिंग होगी? चलिए आपको डिटेल में बताते हैं।

होली के दिन शेयर बाजार खुला है या नहीं?

BSE और NSE के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक शुक्रवार 14 मार्च को शेयर बाजार होली के कारण बंद रहेगा। इस दिन इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट और SLB सेगमेंट सब बंद रहेगा। इसके अलावा करेंसी डेरिवेटिव और कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट भी बंद रहेगा।

साल 2025 में शेयर बाजार और कब-कब रहेगा बंद?

BSE और NSE की आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक, होली के बाद, शेयर बाजार की अगली छुट्टी 31 मार्च 2025 को ईद-उल-फितर (रमजान ईद) के कारण होगी।

अप्रैल की अगर बात करें तो इस महीने शेयर बाजार में तीन दिन बंद रहेगा। 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती, 14 अप्रैल 2025 को डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती और 18 अप्रैल 2025 को गुड फ्राइडे के कारण स्टॉक मार्कट बंद रहेगा।

मई 2025 में बाजार सिर्फ 1 दिन के लिए बंद रहेगा। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र दिवस है और इसलिए शेयर बाजार इस दिन बंद रहेगा। जून और जुलाई में शेयर मार्केट में कोई छुट्टी नहीं है।

अगस्त में दो दिन बाजार बंद रहेगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 27 अगस्त गणेश चतुर्थी के कारण स्टॉक मार्कट में कामकाज नहीं होगा। इसके बाद सितंबर में मार्केट में कोई छुट्टी नहीं होगी।

अक्टूबर की बात करें तो तीन दिन छुट्टी रहेगी- 02 अक्टूबर को गांधी जयंती, 21 अक्टूबर को दिवाली - हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार 1 घंटे के लिए खुलेगा, 22 अक्टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा।

नवंबर में शेयर बाजार सिर्फ 05 तारिख को श्री गुरु नानक देव के प्रकाश गुरुपर्व के कारण बंद रहेगा और दिसंबर में क्रिसमस के कारण शेयर बाजार 25 दिसंबर को बंद रहेगा।

