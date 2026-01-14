scorecardresearch
एजुकेशन सेक्टर की इस स्मॉल कैप कंपनी का बड़ा कदम, बनाई नई सब्सिडियरी - 6 महीने में करीब 100% का मिला रिटर्न

इस कंपनी का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। एजुकेशन सेक्टर की इस कंपनी ने मंगलवार को बाजार बंद होने से थोड़ी देर पहले अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी दी। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 14, 2026 11:14 IST

मात्र 6 महीने में करीब 100 प्रतिशत का रिटर्न देने वाली स्मॉल कैप कंपनी, शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिमिटेड (Shanti Educational Initiatives Ltd) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। एजुकेशन सेक्टर की इस कंपनी ने मंगलवार को बाजार बंद होने से थोड़ी देर पहले अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी दी। 

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिमिटेड ने 12 जनवरी 2026 को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'Shanti Learning Initiatives Private Limited' (SLIPL) की स्थापना की है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है।

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक शांति लर्निंग की अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख रुपये है, जो 10 रुपये प्रति शेयर की दर से 10,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। 

उद्देश्य और व्यवसाय

इस कंपनी को शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने और इससे संबंधित गतिविधियों के बिजनेस को चलाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह एजुकेशनल सर्विस इंडस्ट्री में काम करेगी।

अधिग्रहण की लागत और हिस्सेदारी

पेरेंट कंपनी, शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स ने SLIPL में 1 लाख रुपये का निवेश करके इसकी 100% हिस्सेदारी हासिल की है, जिससे यह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। 

Shanti Educational Initiatives Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:09 बजे तक बीएसई पर 0.15% या 0.25 रुपये चढ़कर 170.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

6 महीने में करीब 100% का रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक यह शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहींं पिछले 3 महीने में शेयर 54 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। स्टॉक ने निवेशकों को पिछले 6 महीने में 94 प्रतिशत का रिटर्न देते हुए उनके पैसों को डबल कर दिया है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 43 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 133 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 126 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1044 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Gaurav
Jan 14, 2026