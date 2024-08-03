SGB धारकों को 122% बोनस मिलेगा क्योंकि RBI ने अगस्त 2016 के मूल्य 6,938 रुपये तय किया

scorecardresearch
हाल के बाजार सुधारों और बजट 2024 में सोने पर कस्टम ड्यूटी में 9 प्रतिशत की कटौती के चलते एसजीबी निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 3, 2024 14:44 IST
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि  5 अगस्त 2016 को जारी किए गए सोवरेन गोल्ड बॉंड्स (एसजीबी) के लिए अंतिम मूल्य 6,938 रुपये प्रति ग्राम निर्धारित किया गया है। यह मूल्य 122 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, क्योंकि इन बॉंड्स की जारी कीमत 3,119 रुपये प्रति ग्राम थी। 

SGB योजना का विवरण

सोवरेन गोल्ड बॉंड योजना में निवेशकों को 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर की पेशकश की जाती है। सोने की कीमतें भारत बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने की समापन कीमत के साधारण औसत के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

निवेशकों की चिंताएँ

हाल के बाजार सुधारों और बजट 2024 में सोने पर कस्टम ड्यूटी में 9 प्रतिशत की कटौती के चलते एसजीबी निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है। निवेशकों को आशंका है कि उनकी निवेश पर रिटर्न कम हो सकता है। हालांकि, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने 30 जुलाई को आश्वासन दिया कि एसजीबी निवेशकों को कम से कम 12 प्रतिशत रिटर्न मिलेगा।

सोवरेन गोल्ड बॉंड योजना ने निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी विकल्प प्रस्तुत किया है, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और सरकारी नीतियों के चलते निवेशकों को सतर्क रहना होगा। आरबीआई द्वारा निर्धारित अंतिम विमोचन मूल्य और ब्याज दरों से यह स्पष्ट होता है कि इस योजना में निवेश करना अभी भी लाभकारी हो सकता है, बशर्ते निवेशक बाजार के उतार-चढ़ाव पर ध्यान दें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 3, 2024