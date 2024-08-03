Zerodha AMC और उसके शीर्ष अधिकारियों पर CFO नियुक्ति में देरी के लिए जुर्माना

scorecardresearch
कंपनी सचिव शिखा सिंह और सीईओ विशाल वीरेंद्र जैन पर भी 3.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी के निदेशक होने के नाते निथिन कामथ पर भी जुर्माना लगाया गया है।

Aug 3, 2024

भारत के प्रमुख ब्रोकरेज फर्म Zerodha के संस्थापक और सीईओ निथिन कामथ और अन्य शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों पर कंपनी के म्यूचुअल फंड व्यवसाय Zerodha AMC में मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) की नियुक्ति में देरी के लिए जुर्माना लगाया गया है।

कंपनी सचिव Shikha Singh और सीईओ Vishal Virendra Jain पर भी 3.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी के निदेशक होने के नाते निथिन कामथ पर भी जुर्माना लगाया गया है।

कंपनी ने अपने म्यूचुअल फंड व्यवसाय शुरू करने के लिए 2021 में सेबी से मंजूरी ली थी। Zerodha AMC ने हाल ही में अपने पहले फंड Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund और Zerodha ELSS Tax Saver Nifty LargeMidcap 250 Index Fund लॉन्च किए हैं।

निथिन कामथ ने कहा था कि भारतीय बाजारों में सहभागिता की कमी और निवेशकों के लिए सरल उत्पाद बनाने का अवसर म्यूचुअल फंड व्यवसाय शुरू करने का उनका प्रेरणास्रोत है। Zerodha AMC का लक्ष्य इंडेक्स-केंद्रित रहना और ऐसे सरल फंड और ETF बनाना है जिन्हें सभी निवेशक समझ सकें और अपना पैसा डाल सकें।

इस जुर्माने से Zerodha AMC और उसके शीर्ष अधिकारियों पर एक गंभीर सवाल उठता है कि क्या वे सेबी के नियमों और विनियमों का पालन करने में चूक गए। CFO की नियुक्ति में देरी से कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी सवाल उठते हैं।

इस जुर्माने के साथ ही Zerodha AMC और उसके शीर्ष अधिकारियों पर एक और गंभीर आरोप लगा है कि क्या वे कंपनी के नैतिक और कानूनी मानकों का पालन करने में विफल रहे। इस मामले में और जांच होनी चाहिए और यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

