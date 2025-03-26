scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारईवी चार्जर बनाने वाली कंपनी को मिला Railway से पहला बड़ा ऑर्डर,फोकस में रहेगा शेयर

ईवी चार्जर बनाने वाली कंपनी को मिला Railway से पहला बड़ा ऑर्डर,फोकस में रहेगा शेयर

Servotech Renewable Power System Ltd. कंपनी ईवी चार्जर बनाती है। अब इसे रेलवे से पहला बड़ा ऑर्डर मिला है।आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 26, 2025 14:22 IST
Servotech शेयर

Servotech Renewable Power System Ltd. कंपनी ईवी चार्जर बनाती है। अब इसे रेलवे से पहला बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसे उत्तर पूर्वी रेलवे (North Eastern Railway), लखनऊ डिवीजन से लगभग 20 करोड़ रुपये का 2 मेगावाट का सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। यह Servotech का रेलवे सेक्टर में पहला बड़ा ऑर्डर है।

बुधवार को कंपनी के शेयर (Servotech Renewable Share Price) लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। करीब 2.15 बजे कंपनी के शेयर 2.68 फीसदी की गिरकर 123.09 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

20 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर

इस प्रोजेक्ट के तहत Servotech को रेलवे के कई भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम मिलेगा। ये पैनल साफ और सस्ती बिजली बनाएंगे, जिससे रेलवे का बिजली का खर्च कम होगा। इसके अलावा कंपनी को इन पैनलों का मेंटेनेंस और देखरेख भी करनी होगी। कंपनी रेलवे को पावर प्रोडक्शन और मेंटेनेंस की जानकारी देगी।

Servotech की निदेशक सारिका भाटिया का कहना है कि यह ऑर्डर उनकी तकनीकी क्षमता और मेहनत का नतीजा है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ रेलवे को फायदा होगा, बल्कि Servotech को भी आगे और बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। कंपनी ने पहले भी कई सरकारी और निजी संस्थानों के साथ मिलकर काम किया है।

Servotech शेयर परफॉर्मेंस (Servotech Renewable Share Performance)

NSE की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप (Servotech Renewable M-Cap) 2.77 हजार करोड़ का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 205.40 रुपये और 52 वीक लो 75.50 रुपये है। स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीने में शेयर ने 35.72 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, शेयर में एक साल में 50.94 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में शेयर ने 4,784.52 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
