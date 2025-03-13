scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPenny Stock: तेजी का तूफान! ₹20 से कम के इस शेयर में आज क्यों आई रैली - जानिए वजह

Penny Stock: तेजी का तूफान! ₹20 से कम के इस शेयर में आज क्यों आई रैली - जानिए वजह

स्टॉक में यह तेजी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद देखने को मिल रही है। सुबह 10:36 बजे तक शेयर करीब 12% तक चढ़कर ट्रेड कर रहा है। जानिए क्या है यह ऑर्डर।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 13, 2025 10:47 IST

SEPC Share Price: कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार में तेजी के बीच 20 रुपये से कम की कीमत वाले पेनी स्टॉक में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में यह तेजी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद देखने को मिल रही है।

सुबह 10:36 बजे तक शेयर करीब 12% तक चढ़कर ट्रेड कर रहा है। जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी SEPC Ltd है। 

क्यों आई स्टॉक में तेजी?

दरअसल SEPC ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने सऊदी अरब के रियाद में M/s ROSHN Group कंपनी के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया है, ताकि किंगडम ऑफ सऊदी अरब (KSA) में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए जा सकें। 

SEPC ने जेद्दाह नॉर्थ, फेज 1A के 3 जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के लिए लगभग 893 मिलियन सऊदी रियाल (लगभग 2,200 करोड़ रुपये) की बोली लगाई है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन के आधार पर, तीन जोन में से कम से कम एक जोन के लिए ऑर्डर (कॉलड-कॉल-ऑफ-ऑर्डर) की उम्मीद की जा सकती है।

SEPC Share Price

सुबह 10:36 बजे तक शेयर एनएसई पर 11.80% या 1.81 रुपये की तेजी के साथ 17.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 11.44% या 1.76 रुपये चढ़कर 17.14 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

SEPC Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 22 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 29 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 45 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 122 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 561 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 13, 2025