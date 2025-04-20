मात्र 3 दिन में ₹3,84,004.73 करोड़ की कमाई! HDFC Bank और Bharti Airtel के निवेशकों को सबसे अधिक फायदा

Sensex Companies MCap: बीते कारोबारी हफ्ते निवेशकों ने मोटी कमाई की है। 3 दिन वाले कारोबारी हफ्ते में निवेशकों ने कुल 3,84,004.73 करोड़ रुपये कमाया है। पिछले कारोबारी हफ्ते में शेयर बाजार 14 तारीख को अंबेडकर जयंती और शुक्रवार 19 तारीख को गुड फ्राइडे के कारण बंद था।

advertisement

न्यूज एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक सेंसेक्स की टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप 3,84,004.73 करोड़ रुपये बढ़ा है। इनमें सबसे अधिक फायदा HDFC Bank और Bharti Airtel के निवेशकों को हुआ है।

पिछले हफ्ते सेंसेक्स 4.51% या 3,395.94 अंक चढ़ा तो वहीं निफ्टी 4.48% या 1,023.1 अंक चढ़ा है। पीटीआई को Religare Broking के अजित मिश्रा ने बताया की घरेलू और वैश्विक दोनों मोर्चों से अनुकूल संकेतों के कारण, बाजारों में मजबूत सुधार हुआ और 4.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

यह तेजी मुख्य रूप से टैरिफ पर रोक और हाल ही में चुनिंदा प्रोडक्ट पर छूट को लेकर पॉजिटिविटी से प्रेरित थी, जिससे उम्मीदें बढ़ गई थीं। अजित मिश्रा ने ने आगे कहा कि जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ा, बाजार सहभागियों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जिससे संभावित नीतिगत दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ीं।

किस कंपनी का कितना बढ़ा मार्केट कैप (MCap)

HDFC Bank का मार्केट कैप पिछले हफ्ते सबसे अधिक 76,483.95 करोड़ रुपये बढ़कर 14,58,934.32 करोड़ रुपये रहा।



Bharti Airtel का मार्केट कैप 75,210.77 करोड़ रुपये बढ़कर 10,77,241.74 करोड़ रुपये रहा।



Reliance Industries का मार्केट कैप 74,766.36 करोड़ रुपये बढ़कर 17,24,768.59 करोड़ रुपये रहा।



ICICI Bank का मार्केट कैप 67,597 करोड़ रुपये बढ़कर 10,01,948.86 करोड़ रुपये रहा।



State Bank of India का मार्केट कैप 38,420.49 करोड़ रुपये बढ़कर 7,11,381.46 करोड़ रुपये रहा।



Tata Consultancy Services (TCS) का मार्केट कैप 24,114.55 करोड़ रुपये बढ़कर 11,93,588.98 करोड़ रुपये रहा।



Bajaj Finance का मार्केट कैप 14,712.85 करोड़ रुपये बढ़कर 5,68,061.13 करोड़ रुपये रहा।



ITC का मार्केट कैप 6,820.2 करोड़ रुपये बढ़कर 5,34,665.77 करोड़ रुपये रहा।



Infosys का मार्केट कैप 3,987.14 करोड़ रुपये बढ़कर 5,89,846.48 करोड़ रुपये रहा।



Hindustan Unilever Ltd (HUL) का मार्केट कैप 1,891.42 करोड़ रुपये बढ़कर 5,57,945.69 करोड़ रुपये रहा।

सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों की रैंकिंग