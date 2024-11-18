Niftycrash: आज किस खबर के बाद गिर गया बाज़ार?

बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार की सुबह भारी गिरावट देखने को मिली। जिसकी बड़ी वजह मजबूत अमेरिकी आर्थिक इंडीकेटर्स हैं। जिनकी वजह से दिसंबर में फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को धराशायी कर दिया है। एफपीआई की बिकवाली और भू-राजनीतिक तनाव का कोई अंत नहीं दिख रहा है।आज की गिरावट से बाजार में हालिया गिरावट के बावजूद सुरक्षा का बहुत कम मार्जिन बचा है। इसके अलावा, इस सप्ताह महाराष्ट्र चुनाव के लिए मतदान होना है, जिससे भी निवेशक बेचैन हैं।

फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल

फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की निरंतर मजबूती का मतलब है कि फेड दरों में कटौती पर चर्चा के लिए समय ले सकता है। बोफा ग्लोबल रिसर्च के उप मुख्य अमेरिकी अर्थशास्त्री आदित्य भावे का मानना है कि अमेरिकी मुद्रास्फीति 2.5 प्रतिशत से ऊपर रहेगी। उनकी टीम को उम्मीद है कि फेड केवल तीन और कटौती करेगा - दिसंबर 2024, मार्च 2025 और जून 2025 में प्रत्येक में 25 आधार अंक।

कुल 2,486 सक्रिय शेयरों में गिरावट आई जबकि 1,421 शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। कुल 405 शेयरों ने अपने संबंधित निचले सर्किट की सीमा को छुआ। इसके अलावा, 167 शेयरों ने आज अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर को छुआ। आईटी शेयरों विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस और एलटीआईमाइंडट्री ने बीएसई 100 में 3-4 फीसदी की गिरावट दर्ज की। एचडीएफसी एएमसी, एनटीपीसी, ट्रेंट, गेल और डॉ रेड्डीज लैब्स में भी 3 फीसदी तक की गिरावट आई।

यस सिक्योरिटीज के कार्यकारी निदेशक अमर अंबानी

यस सिक्योरिटीज के कार्यकारी निदेशक अमर अंबानी ने कहा कि एफआईआई तीन कारणों से बिकवाली कर रहे हैं। पहला, चीन में निवेश करना जो सस्ता था और वहां की सरकार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा कर रही थी। यह एक रणनीतिक बदलाव था।

उन्होंने कहा, "हमारे अध्ययन से पता चलता है कि इस तरह की पुनर्स्थिति औसतन दो महीने तक चलती है, जिसके बाद पैसा भारतीय बाजार में वापस आ जाता है। हालांकि, ट्रंप के आगमन के साथ, एफआईआई अब बेहतर जोखिम-समायोजित पैदावार और अमेरिकी इक्विटी के लिए अमेरिकी ट्रेजरी की ओर जा रहे हैं। यह दूसरा कारण है।"

अंबानी ने कहा, "जाहिर है, भारत जैसे अन्य उभरते बाजारों पर भी इसका असर होगा। एफआईआई कमजोर होती मुद्रा में निवेश नहीं करना चाहेंगे। हमारा मानना है कि निफ्टी समापन के आधार पर 22,200 से 23,000 के बीच रहेगा। घरेलू निवेशकों की ओर से मूल्य खरीद सामने आएगी, जिसके बाद एफआईआई का प्रवाह होगा।"

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार विजयकुमार

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार विजयकुमार ने कहा कि हालांकि निफ्टी में शिखर से 10.4 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन बाजार में निरंतर सुधार के कोई संकेत नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि एफआईआई की लगातार बिकवाली, वित्त वर्ष 2025 के लिए अधिकांश शेयरों की आय में गिरावट और ट्रम्प व्यापार के परिणाम बाजार पर भारी पड़ रहे हैं। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद, वित्त वर्ष 2025 के लिए निफ्टी ईपीएस अनुमान में 1.4 प्रतिशत की कटौती कर इसे 1,057 रुपये कर दिया गया, जिसका मुख्य कारण ओएनजीसी, बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोल इंडिया है। कमोडिटीज को छोड़कर, निफ्टी वित्त वर्ष 2025ई की आय में कोई गिरावट नहीं देखी गई।

वित्त वर्ष 2026 के ईपीएस में भी 2.2 प्रतिशत की कटौती हुई है और यह 1,269 रुपये से घटकर 1,241 रुपये रह गया है, जिसका कारण ओएनजीसी, बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स में डाउनग्रेड है।

महाराष्ट्र चुनाव पर नोमुरा ने कहा कि चुनाव मैदान में उतरे राजनीतिक दल न केवल अपने प्रतिद्वंद्वी गठबंधन दलों से लड़ रहे हैं, बल्कि अपने गठबंधन के सहयोगियों के बीच अपनी सत्ता को फिर से स्थापित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। चुनावों से पहले, बीएसई सेंसेक्स सोमवार को 484.59 अंक या 0.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,095.72 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 120.20 अंक या 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,412.50 पर था।

नोमुरा इंडिया ने कहा, "हालांकि, चुनावों के दौरान घोषित लोकलुभावन उपायों के कारण भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

