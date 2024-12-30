Adani Group पर साल की दूसरी सबसे बड़ी खबर! Adani Enterprises ने उठाया बड़ा कदम

अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी Adani Enterprises Ltd. ने घोषणा की है कि वह Adani Wilmar Ltd. में अपने ज्वाइंट वेंचर हिस्सेदारी से बाहर निकलने जा रही है।

सोमवार यानि 30 दिसंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में Adani Enterprises Ltd. ने कहा कि वह Adani Wilmar Ltd. में 13% हिस्सेदारी बेचेगी ताकि न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। हालांकि, कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह हिस्सेदारी कैसे बेची जाएगी।

इसके अतिरिक्त, Wilmar International ने आदानी एंटरप्राइजेज से Adani Wilmar Ltd. में बाकी 31% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई है। इस निकासी के बाद अडानी ग्रुप के नॉमिनी डायरेक्टर अडानी विलमार के बोर्ड से इस्तीफा देंगे और दोनों पक्षों ने अडानी विलमार के नाम को बदलने के लिए कदम उठाने पर भी सहमति जताई है।

सितंबर तिमाही तक, आदानी कमोडिटीज के पास कंपनी में 43.94% हिस्सेदारी थी, जबकि विलमार इंटरनेशनल की इकाई लेंस PTI के पास बाकी 43.94% हिस्सेदारी थी।

अडानी विलमार के शेयरों ने दिन के नुकसान को उलटते हुए 2.4 प्रतिशत तक की वृद्धि हासिल की, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों ने सोमवार को अपनी बढ़त को और बढ़ाते हुए ₹2,595 पर 7.7% की तेजी के साथ ट्रेडिंग की।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।