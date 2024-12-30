scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारAdani Group पर साल की दूसरी सबसे बड़ी खबर! Adani Enterprises ने उठाया बड़ा कदम

Adani Group पर साल की दूसरी सबसे बड़ी खबर! Adani Enterprises ने उठाया बड़ा कदम

अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी Adani Enterprises Ltd. ने घोषणा की है कि वह Adani Wilmar Ltd. में अपने ज्वाइंट वेंचर हिस्सेदारी से बाहर निकलने जा रही है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 30, 2024 15:48 IST
Industrialist Gautam Adani spoke about the importance of work-life balance.

अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी Adani Enterprises Ltd. ने घोषणा की है कि वह Adani Wilmar Ltd. में अपने ज्वाइंट वेंचर हिस्सेदारी से बाहर निकलने जा रही है।

सोमवार यानि 30 दिसंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में Adani Enterprises Ltd. ने कहा कि वह Adani Wilmar Ltd. में 13% हिस्सेदारी बेचेगी ताकि न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। हालांकि, कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह हिस्सेदारी कैसे बेची जाएगी।

advertisement

इसके अतिरिक्त, Wilmar International  ने आदानी एंटरप्राइजेज से Adani Wilmar Ltd. में बाकी 31% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई है। इस निकासी के बाद अडानी ग्रुप के नॉमिनी डायरेक्टर अडानी विलमार के बोर्ड से इस्तीफा देंगे और दोनों पक्षों ने अडानी विलमार के नाम को बदलने के लिए कदम उठाने पर भी सहमति जताई है।

इस निकासी के बाद अडानी ग्रुप के नॉमिनी डायरेक्टर अडानी विलमार के बोर्ड से इस्तीफा देंगे और दोनों पक्षों ने अडानी विलमार के नाम को बदलने के लिए कदम उठाने पर भी सहमति जताई है। सितंबर तिमाही तक, आदानी कमोडिटीज के पास कंपनी में 43.94% हिस्सेदारी थी, जबकि विलमार इंटरनेशनल की इकाई लेंस PTI के पास बाकी 43.94% हिस्सेदारी थी।

अडानी विलमार के शेयरों ने दिन के नुकसान को उलटते हुए 2.4 प्रतिशत तक की वृद्धि हासिल की, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों ने सोमवार को अपनी बढ़त को और बढ़ाते हुए ₹2,595 पर 7.7% की तेजी के साथ ट्रेडिंग की।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 30, 2024