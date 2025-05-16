जीआरएसई के शेयरों में छह सत्रों में 42% की वृद्धि, इस तेजी का कारण क्या है?
GRSE Share Price: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) का शेयर इन दिनों खूब फोकस में है। सिर्फ 6 दिन में इसने अपने दाम में 42% की जबरदस्त बढ़त कर दी है। मतलब अगर किसी ने ₹1 लाख का शेयर लिया होता, तो अब वो ₹1.42 लाख का हो गया होता।
8 मई को GRSE का शेयर ₹1771.35 पर था। लेकिन कुछ ही दिनों में यह ₹2,525 तक पहुंच गया। यानी 6 दिन में जबरदस्त रिटर्न। बीएसई पर एक ही दिन में शेयर 11.76% चढ़ा।
डिफेंस सेक्टर में तेजी
हाल ही में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भारत को अब रक्षा के सामान खुद ही बनाने होंगे। इन दोनों वजहों से डिफेंस सेक्टर के शेयरों में तेजी आई है और GRSE को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है।
कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है? (GRSE Q4 Result)
GRSE ने मार्च 2025 की जो कमाई बताई, वो बहुत जबरदस्त रही। कंपनी ने ₹244.2 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग डबल है। कंपनी की कमाई भी 61% बढ़कर ₹1,642 करोड़ हो गई है। यहीं नहीं प्रति शेयर कमाई (EPS) भी ₹21.32 हो गई, जो पिछले साल ₹9.74 थी।
पूरे साल की बात करें तो GRSE ने ₹527 करोड़ का मुनाफा कमाया है। पिछले साल ये ₹357 करोड़ था। यानी मुनाफे में 48% की बढ़त हुई है। कंपनी ने शेयरधारकों को ₹4.90 का डिविडेंड भी देने का ऐलान किया है।
एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं?
शेयर बाजार के एक्सपर्ट मानते हैं कि यह शेयर अभी तेज है लेकिन बहुत ऊपर भी पहुंच गया है। इसलिए थोड़ा रुककर सस्ते में लेना सही रहेगा। ₹2,150 से ₹2,180 के बीच अगर शेयर गिरता है तो फिर से खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है।
कंपनी के पास हैं कई बड़े प्रोजेक्ट
GRSE के पास आने वाले 3-4 साल के लिए कई बड़े जहाज बनाने के प्रोजेक्ट हैं। जैसे- स्टील्थ फ्रीगेट, पनडुब्बी रोधी जहाज, सर्वे वेसल और कोस्टल रिसर्च बोट। कंपनी का ऑर्डर बुक भी बहुत मजबूत है।