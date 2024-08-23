सेबी ने अनिल अंबानी पर 5 साल का बैन लगाया, 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारसेबी ने अनिल अंबानी पर 5 साल का बैन लगाया, 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

रेग्युलेटर ने रिलायंस होम फाइनेंस को प्रतिभूति बाजार से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया तथा उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 23, 2024 13:17 IST

मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं पर कंपनी से धन के हेर-फेर के लिए शेयर बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके अतिरिक्त, रेग्युलेटर ने रिलायंस होम फाइनेंस को प्रतिभूति बाजार से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया तथा उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अपने 222 पृष्ठ के अंतिम आदेश में सेबी ने खुलासा किया कि अनिल अंबानी और आरएचएफएल के शीर्ष अधिकारियों ने लोन की आड़ में आरएचएफएल से धन को अपने से जुड़ी संस्थाओं को हस्तांतरित करने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई। बाजार के जानकारों ने यह भी कहा कि अनिल अंबानी ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए "एडीए समूह के अध्यक्ष" के रूप में अपनी स्थिति और आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी में अपनी इनडायरेक्ट शेयरहोल्डिंग का लाभ उठाया।



आरएचएफएल का शेयर मूल्य, जो मार्च 2018 में 59.60 रुपये था, धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद मार्च 2020 तक गिरकर 0.75 रुपये हो गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
