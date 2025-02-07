scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSBI Share लाल निशान पर, Brokerage ने सेट किया नया Target Price

SBI Share लाल निशान पर, Brokerage ने सेट किया नया Target Price

SBI Share Price: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिये। नतीजे जारी होने के बाद आज बैंक के शेयर लाल निशान पर हैं। एसबीआई शेयर को लेकर कई ब्रोकरेज फर्म ने नया टारगेट प्राइस सेट किया है। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 7, 2025 13:21 IST
SBI Share Price: भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India(SBI) ने गुरुवार को तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किये। आज बैंक के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। सुबह के शुरुआती कारोबार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.36 फीसदी गिरकर 742.05 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। खबर लिखते वक्त यानी दोपहर 1.15 बजे करीब 2 फीसदी गिरकर 740.30 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

कैसा रहा बैंक का वित्तीय प्रदर्शन (SBI Q3 Result)

दिसंबर तिमाही में बैंक का स्टैंडलोन प्रॉफिट सालाना आधार पर 84 प्रतिशत बढ़ा है पर तिमाही आधार पर 7 फीसदी गिरा है। चालू कारोबारी साल की दिसंबर तिमाही में बैंक का मुनाफा 16,891 करोड़ रुपये रहा और नेट इंटेरेस्ट इनकम  41446 करोड़ रुपये दर्ज हुआ। 

ब्रोकरेज की राय (SBI Share Price Target)

ब्रोकरेज फर्म NOMURA ने एसबीआई शेयर को BUY रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 1000 रुपये सेट किया। नोमुरा का कहना है कि एसबीआई का तिमाही नतीजा मिलाजुला रहा। बैंक के लोन ग्रोथ और  असेट क्वालिटी में मजबूती आई तो वहीं NIM में नरमी आई। 

ब्रोकरेज फर्म  बर्नस्टीन ने एसबीआई शेयर को परफॉर्म रेटिंग दी और टारगेट प्राइस को 900 रुपये प्रति शेयर कर दिया। बर्नस्टीन ने कहा कि मार्जिन प्रेशर के कारण बैंक का  RoA 1% गिर चुका है। 

ब्रोकरेज फर्म CLSA ने SBI का टारगेट प्राइस 1050 रुपये कर दिया और रेटिंग आउटपरफॉर्म दी। सीएलएसए ने बैंक का असेट क्वालिटी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 

ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने एसबीआई पर होल्ड रेटिंग दी और टारगेट प्राइस को घटाकर 800 रुपये कर दिया। 

एसबीआई शेयर परफॉर्मेंस (SBI Share Performance)

अगस्त 2024 से अभी तक में एसबीआई शेयर ने 8.45 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया। वहीं साल भर में शेयर 9.63 फीसदी की तेजी आई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप 6.60 लाख करोड़ रुपये है। एसबीआई शेयर का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 912.00 रुपये और 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर 655.00 रुपये है।  

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

