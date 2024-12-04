SBI Mutual Fund का मल्टी-फैक्टर क्वांट फंड लॉन्च

एसबीआई म्यूचुअल फंड ने मंगलवार को मल्टी-फैक्टर क्वांट फंड पेश किया, जो निवेशकों को दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि का अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

फंड की खासियतें

ग्रोथ स्टॉक्स: उच्च आय वृद्धि वाले स्टॉक्स।

वैल्यू स्टॉक्स: कम मूल्यांकित लेकिन संभावित लाभकारी स्टॉक्स।

क्वालिटी स्टॉक्स: मजबूत रिटर्न, कम ऋण स्तर और स्थिर आय वाले स्टॉक्स।

मोमेंटम स्टॉक्स: मूल्य प्रदर्शन के आधार पर चुने गए स्टॉक्स।

एनएफओ और निवेश अवधि

इस फंड का नया फंड ऑफर (NFO) 4 दिसंबर से 18 दिसंबर 2024 तक खुलेगा। इसके बाद योजना निरंतर बिक्री और पुनर्खरीद के लिए खुली रहेगी।

क्वांट फंड का उद्देश्य

क्वांट फंड निवेश निर्णयों को स्वचालित बनाने के लिए सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करता है। पारंपरिक फंड की तुलना में, इसमें निवेश प्रबंधन का मानवीय हस्तक्षेप कम होता है।

निवेश रणनीति

बीएसई 200 टीआरआई इंडेक्स पर आधारित स्टॉक्स का चयन।

लार्ज-कैप और मिड-कैप कंपनियों पर मुख्य फोकस।

विविधीकृत पोर्टफोलियो निर्माण।

चार कारकों के प्रदर्शन के आधार पर आवंटन।

परिसंपत्ति आवंटन

80-100% निवेश इक्विटी और उससे संबंधित उपकरणों में।

0-20% निवेश ऋण उपकरणों में।

0-10% निवेश REITs और InvITs की इकाइयों में।

20% तक निवेश म्यूचुअल फंड योजनाओं और विदेशी प्रतिभूतियों में।

फंड का प्रबंधन

इस फंड का प्रबंधन सुकन्या घोष और प्रदीप केसवन द्वारा किया जाएगा, जो विदेशी निवेशों की देखरेख भी करेंगे।

एसबीआई का बयान

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के एमडी और सीईओ नंद किशोर ने कहा, "एसबीआई क्वांट फंड का उद्देश्य निवेशकों को बेहतर जोखिम-समायोजित रिटर्न प्रदान करना है। यह फंड एक रणनीतिक निवेश विकल्प के रूप में पोर्टफोलियो को विविधता देने का अवसर प्रदान करता है।"

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

