SBI Cards Dividend Record Date: आज बड़ा दिन! इतनी होगी कमाई - खाते में इस दिन आएंगे पैसे

Dividend Stock Today: शेयर बाजार में जारी उथल-पुथल के बीच आज SBI Cards and Payment Services Ltd के शेयरहोल्डर्स की चांदी होने वाली है। दरअसल कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। साल 2025 यानी YTD आधार पर स्टॉक 23% से ज्यादा चढ़ा है। कंपनी ने तय डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के साथ-साथ पेमेंट डेट का भी ऐलान किया है।

SBI Cards Dividend 2025

बीएसई फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने शेयरधारकों को 25% का अंतरिम डिविडेडं यानी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 2.5 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है।

SBI Cards Dividend Record Date

कंपनी ने तय डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट को आज यानी 25 फरवरी का दिन तय किया था। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में कंपनी का शेयर आज के दिन तक होगा तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

SBI Cards Dividend Payment Date

कंपनी के फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने डिविडेंड की पेमेंट 18 मार्च 2025 या उससे पहले देने का ऐलान किया है।

SBI Cards Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले मार्च 2024, मार्च 2023 और मार्च 2022 को 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। इसके अलावा कंपनी ने मई 2020 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।

SBI Cards Share Price

सोमवार को कंपनी शेयर बीएसई पर 0.47% या 3.90 रुपये चढ़कर 839 रुपये पर बंद हुआ था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.39% यानी 3.25 रुपये चढ़कर 838.45 रुपये पर रहा।

SBI Cards Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1.5 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 1 महीने में स्टॉक 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।