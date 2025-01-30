Sagility India के शेयरों में उछाल, टेकओवर की खबर के बाद स्टॉक खरीदने के लिए लगी होड़

Sagility India के शेयर गुरुवार को 5% के अपर सर्किट पर ₹47.73 पर बंद हुए। यह तेजी कंपनी द्वारा BroadPath Healthcare Solutions के अधिग्रहण की घोषणा के बाद आई है। बुधवार को कंपनी ने बताया कि उसकी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी (Sagility LLC) ने 502 करोड़ रुपये में BroadPath का अधिग्रहण किया है।

BroadPath को किया टेकओवर

इस डील में BroadPath Global, LLC, BroadPath, LLC, और Bhive Holdings, LLC शामिल हैं। Sagility India के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 29 जनवरी 2025 को हुई बैठक में इस अधिग्रहण को मंजूरी दी थी।

Sagility India ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि Sagility LLC ने 29 जनवरी 2025 को BroadPath Global, LLC, BroadPath, LLC और Bhive Holdings, LLC के साथ एक निश्चित समझौते (Definitive Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील से जुड़ी विस्तृत जानकारी स्टॉक एक्सचेंज के नियमन (SEBI नियमों) के अनुसार पत्र के साथ अटैच की गई है। यह डील अमेरिका के टॉप 10 हेल्थ प्लान प्रोवाइडर्स के बीच Sagility की स्थिति को और मजबूत बनाएगी।

इसके अलावा, Sagility अब अपने मौजूदा सेवाओं को मिड-मार्केट क्लाइंट्स (छोटे और मध्यम स्तर के ग्राहक को भी ऑफर कर सकेगी। इनमें पेयर्स (Payers), थर्ड-पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स (TPAs), फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर्स (PBMs) और हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (Providers) भी शामिल हैं।

BroadPath लंबे समय से वर्क-फ्रॉम-होम मॉडल को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है, यह प्रणाली COVID-19 महामारी से पहले से ही उनकी कार्यप्रणाली का हिस्सा थी। BroadPath की Bhive तकनीक कर्मचारियों को बेहतर अनुभव देती है और ऑपरेशनल प्रदर्शन को भी बेहतर बनाती है। इस तकनीक से कंपनी के कर्मचारी और ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

Sagility के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप CEO, रमेश गोपालन ने बयान दिया कि कंपनी इस टेकओवर को लेकर खुशी जताई। वह आगे कहते हैं कि हम BroadPath के क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। BroadPath का ग्राहक-केंद्रित और कर्मचारी-केन्द्रित दृष्टिकोण हमारे विचारों से मेल खाता है। हमें विश्वास है कि हम BroadPath के क्लाइंट्स और कर्मचारियों को अपनी बड़ी टीम में आसानी से शामिल कर लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि BroadPath की लीडरशिप टीम कंपनी के साथ बनी रहेगी और अपने ग्राहकों की सेवा जारी रखेगी।

शेयर का परफॉर्मेंस

Sagility शेयर में लगातार दो दिन से अपर सर्किट लग रहा है। बुधवार को भी स्टॉक अपर सर्किट पर लॉक हो गया था। शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो लिस्टिंग से अभी तक स्टॉक ने 62.79 फीसदी का रिटर्न दिया है। शेयर की लिस्टिंग नवंबर 2024 में हुई थी। अभी तक स्टॉक का 52 वीक हाई 56.40 रुपये और 52 वीक लो 27.02 रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।