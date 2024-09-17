अगर IPO नहीं मिला तो दिल ना जलाएं

कई लोगों को लगता है कि आईपीओ बेकार है क्योंकि मिलता ही नहीं। कई लोग कहते हैं उनकी बल्ले-बल्ले हैं एक के बाद एक मिल जाता है। अगर आईपीओ नहीं मिल रहे हैं तो दिल ना जलाएं। हर कोई उस कंपनी के IPO में निवेश करना चाहता है, जो आने वाले समय में अच्छी रिटर्न दे सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी को IPO अलॉटमेंट नहीं मिलता। IPO अलॉटमेंट एक किस्मत का खेल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक कम शेयरों के लिए आवेदन करते हैं और मांग की तुलना में आपूर्ति सीमित होती है। ऐसे में अगर आपको IPO नहीं मिला, तो दिल जलाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, इस अनुभव से कुछ महत्वपूर्ण सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए।

1. IPO अलॉटमेंट नहीं मिलने पर निराशा क्यों?

IPO में निवेशकों की उम्मीदें काफी ऊंची होती हैं, खासकर जब वह IPO बाजार में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता है। जब अलॉटमेंट नहीं होता, तो स्वाभाविक रूप से निवेशक निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने एक अच्छा मौका खो दिया। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि IPO बाजार केवल एक हिस्सा है निवेश के बड़े क्षेत्र का।

2. IPO से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक लंबा नजरिया

IPO में निवेश करना निश्चित रूप से रोमांचक होता है, लेकिन केवल IPO पर ही निर्भर रहना एक बुद्धिमानी भरा निवेश निर्णय नहीं है। IPO में पैसा लगाना सिर्फ एक विकल्प है, लेकिन बाजार में कई ऐसे अन्य अवसर हैं जो दीर्घकालिक रूप से आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। आप निवेश के अन्य साधनों जैसे म्युचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, और रियल एस्टेट की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, जहां संभावनाएं अधिक हो सकती हैं।

3. सेकेंडरी मार्केट में भी होते हैं मौके

अगर आपको किसी IPO में अलॉटमेंट नहीं मिला, तो आप उस कंपनी के शेयरों को लिस्टिंग के बाद सेकेंडरी मार्केट में खरीद सकते हैं। कई बार लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव आता है और आपको अच्छे दाम पर शेयर खरीदने का मौका मिल सकता है। यह जरूरी नहीं है कि केवल IPO में निवेश करके ही फायदा हो, आप अच्छे समय पर मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं और उससे भी लाभ कमा सकते हैं।

4. विविधता बनाएं: केवल IPO पर निर्भर ना रहें

IPO अलॉटमेंट नहीं मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपने कोई बड़ा मौका खो दिया है। इसके बजाय, यह आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाने का एक अवसर है। जब आप अपने निवेश को केवल IPO तक सीमित नहीं रखते और अलग-अलग एसेट क्लासेज में निवेश करते हैं, तो आप जोखिम को कम कर सकते हैं और दीर्घकालिक रूप से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं।

5. IPO के प्रति सही दृष्टिकोण रखें

IPO को लेकर धैर्य रखना जरूरी है। सभी IPO सफल नहीं होते, और कई बार लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत गिर भी सकती है। इसलिए, IPO को एक निश्चित लाभ का माध्यम नहीं समझना चाहिए। यह जरूरी है कि आप बाजार और उस कंपनी की भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करें, न कि केवल उसके लोकप्रियता के आधार पर निवेश करें।

6. निवेश के बारे में हमेशा सीखते रहें

अगर आपको IPO अलॉटमेंट नहीं मिला, तो इसे एक अवसर मानें और अपने निवेश के दृष्टिकोण में सुधार करें। बाजार की गहराई से जानकारी लें, कंपनियों की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करें और निवेश के बारे में हमेशा सीखते रहें। यह आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा।

7. धैर्य रखें और निराशा से बचें

शेयर बाजार में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। IPO में सफलता न मिलना एक छोटा-सा असफल अनुभव हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लंबे समय तक नुकसान होगा। बाजार में और भी कई अवसर हैं, और अगर आपने एक मौका खो दिया है, तो कई अन्य मौके आपका इंतजार कर रहे हैं।

8. हमेशा आगे की सोचें

IPO में निवेश करना निश्चित रूप से एक शानदार अवसर हो सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि हर निवेशक को अलॉटमेंट नहीं मिलता। अगर आपको IPO अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अपना मौका खो दिया। बाजार में कई अन्य अवसर हैं जो आपको लाभ कमा सकते हैं। इसलिए धैर्य रखें, निवेश के नए अवसरों की तलाश करें और अपनी निवेश रणनीति को हमेशा अपडेट करते रहें। IPO केवल एक रास्ता है, और सफलता के लिए कई रास्ते हैं।

