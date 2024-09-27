scorecardresearch
RVNL पर फिर आई खबरें, आज करें फोकस

इस समझौते का मकसद ये है कि दोनों कंपनियां मिलकर दुनियाभर में परियोजनाओं की पहचान करेंगी और साथ ही इन योजनाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। साथ ही इस समझौते से दोनों कंपनियां बाजार की जरूरतों की पहचान करेंगी और साथ ही प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगी।

UPDATED: Sep 27, 2024 08:01 IST

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर आज फिर खबरों में है क्योंकि कंपनी ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले सत्र में, RVNL के शेयर BSE पर 0.93% गिरकर 521.65 रुपये पर आ गए। RVNL के कुल 7.20 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 37.63 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य हैं:

दरअसल आरवीएनएल का फोकस अब दुनिया भर में विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को टारगेट करना है और इसके लिए उसे इंजीनियर्स लिमिटेड के सहयोग की जरूरत होगी। 
जैसा की आपको मालूम होगा कि आरवीएनएल भारतीय रेलवे की एक प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट कंपनी है। फिलहाल इस कंपनी को रेल मंत्रालय की तरफ से मिलने वाली परियोजनाओं को पूरा करती है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Sep 27, 2024