RVNL, NHPC, ITI, Ola Electric, Bajaj Housing शेयरों में बड़े खेल की तैयारी!

Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL), Indus Towers Ltd, Info Edge Ltd और ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd ये वो मिडकैप स्टॉक्स हैं जिन्हें AMFI की जनवरी लिस्ट में लार्जकैप के तौर पर कैटेगराइज किया जा सकता है। वहीं Hyundai Motor India Ltd, NTPC Green Energy Ltd, Bajaj Housing Finance और Swiggy जैसे हाल ही डेब्यू करने वाले स्टॉक्स जो लार्जकैप कैटेगरी में एंट्री कर सकते हैं।

Nuvama Alternative & Quantitative Research का कहना हैकि वर्तमान बाजार की स्थिति देखते हुए हम अब AMFI लार्जकैप कट-ऑफ के बढ़कर ₹1 लाख करोड़ (जून 2024 में ₹84,000 करोड़ के मुकाबले) पहुंचने की उम्मीद करते हैं, जबकि मिडकैप की सीमा ₹32,900 करोड़ तक बढ़ने की संभावना है (जून 2024 में ₹27,500 करोड़ के मुकाबले)। इस चल रहे बुल रन के साथ, ये थ्रेशोल्ड लगातार रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं और हर आधे साल की समीक्षा के साथ नए उच्चतम स्तर पर पहुंच रहे हैं।

Polycab India, Cummins India और CG Power अन्य तीन स्टॉक्स हैं जो AMFI की लार्जकैप वर्गीकरण में शामिल हो सकते हैं। कट-ऑफ अवधि 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक होगी और घोषणा जनवरी के पहले हफ्ते में की जा सकती है। यह कैटेगरी 1 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा।

Adani Total Gas Ltd, NHPC Ltd, IDBI Bank Ltd, Bharat Heavy Electricals Ltd, Union Bank of India और Canara Bank Ltd वर्तमान में लार्जकैप स्टॉक्स में शामिल हैं, जिन्हें जनवरी में मिडकैप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य स्टॉक्स जैसे Mankind Pharma, IndusInd Bank, Jindal Steel & Power Ltd और Apollo Hospitals Enterprises कुछ अन्य स्टॉक्स हैं जो संभावित मिडकैप उम्मीदवार हो सकते हैं।

नुवामा ने कहा कि Waaree Energies, Ola Electric Mobility, 360 One Wam, Vishal Mega Mart मिडकैप कैटेगरी में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि मिडकैप्स जैसे Bandhan Bank, Delhivery, ITI, Star Health, Motherson Sumi Wiring and Global Health छोटे कैप श्रेणी में जा सकते हैं।

घरेलू ब्रोकरेज ने नोट में कहा है कि इस तरह से बदलाव से अतिरिक्त निवेश या निकासी नहीं होती।

