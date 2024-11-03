RVNL, IRFC, Mazagon Dock, SJVN पर आई बड़ी खबर! दिखेगा जबरदस्त एक्शन

4 नवंबर से शुरु हो रहा हफ्ता शेयर मार्केट के लिए बहुत अहम होने जा रहा है। नवंबर के पहले में रिटेल निवेशकों की पसंदीदा सरकारी (PSU) कंपनियों के नतीजे आने जा रहे हैं। इतना ही नहीं अमेरिकी चुनाव और फेडरल रिजर्व की मीटिंग, विदेशी निवेशकों की चाल और नए IPO की लिस्टिंग तमाम फैक्टर्स प्रभावित करेंगे।

advertisement

नवंबर के महीने में करीब 500 से ज्यादा कंपनियां अपने Q2 तिमाही के नतीजे जारी करने की तैयारी में हैं। आइये जानते हैं डिफेंस, मेटल, फार्मा, NBFC और दूसरे सेक्टर्स की किन कंपनियों के रिजल्ट्स कब आने जा रहे हैं?

सोमवार (4 नवंबर)

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC), Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC), ABB India, Bata India, Exide India जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे।

मंगलवार (5 नवंबर)

Mazagon Dock Shipbuilders, SJVN Ltd, GAIL India, Oil India, Titan, Berger Paints, JK Tyre, KPR Mills, Mannapuram Finance, Max Health, Muthooth MF, Policy Bazaar तमाम कंपनियां दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेंगी।

बुधवार ( 6 नवंबर)

इनमें नाम Power Grid Corporation, Aadhar Housing Finance, RITES, Tata Steel, Jindal Steel, JK Lakshmi Cement, Delta Corp आदि कंपनियां नतीजे जारी करेंगी।

गुरुवार ( 7 नवंबर)

IRCON, RVNL, NCC, Trent, Lupine, Mahindra & Mahindra, Va Tech Wabag, Bot India, Bajaj Electricals, Emami, Emcure, Hawkins Cookers जैसी कंपनियां अपने तिमाही नतीजे पेश करेंगी।

शुक्रवार ( 8 नवंबर)

Ashok Leyland, Info Edge, Fortis, देश का सबसे बड़ा बैंक State Bank of India जैसे नाम अपने नतीजों के साथ सामने आएंगे।