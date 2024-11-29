₹10 के Multibagger Penny Stock में लगातार Upper Circuit जारी!

scorecardresearch
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 29, 2024 17:14 IST

पेनी स्टॉक Minolta Finance Limited के शेयरो में अपर सर्किट का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को शेयर 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 10.66 रुपए पर बंद हुआ। आपको बता दें कि ये लेवल शेयर का 52 वीक हाई भी है। तो वहीं गुरुवार को भी मिनोल्टा फाइनेंस लिमिटेड के शेयर ₹9.68 प्रति शेयर से ₹10.16 प्रति शेयर तक 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा। 

शेयरों में तेजी क्यों?
4 दिसंबर 2024 को एक बोर्ड बैठक आयोजित होने जा रही है जिसमें कई प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी: (1) शेयरों के फेस वैल्यू को ₹10 से घटाकर ₹1 करने के लिए स्टॉक स्प्लिट; (2) उधारी लिमिट को ₹1,000 करोड़ तक बढ़ाना; (3) इंटर-कोर्पोरेट लिमिट्स को ₹1,000 करोड़ तक बढ़ाना; (4) अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि; और (5) ₹50 करोड़ तक के राइट्स इश्यू की सिफारिश। अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो यह कंपनी की वित्तीय स्थिति और भविष्य के विकास की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

बिजनेस मॉडल
मिनोल्टा फाइनेंस लिमिटेड, जो 1993 में स्थापित हुई थी, एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है। यह बॉम्बे, कोलकाता और गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है और मुख्य रूप से इंटर-कोर्पोरेट डिपॉजिट्स, शेयर ट्रेडिंग, लीजिंग, कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत ग्राहकों को उधारी, पूंजी बाजार में निवेश और अन्य वित्तीय गतिविधियों में शामिल है।

कंपनी का मार्केट कैप ₹10.7 करोड़ है। स्टॉक ₹6.24 प्रति शेयर के 52-सप्ताह के न्यूनतम मूल्य से 63 प्रतिशत ऊपर है और पिछले 5 वर्षों में इसने 655 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। निवेशकों को इस पेनी स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी महज 3.59 प्रतिशत है, जबकि FIIs और DIIs की शेयर में होल्डिंग नहीं है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Nov 29, 2024