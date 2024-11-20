RITES Share: क्या आपको 34% गिरावट के बाद ये रेलवे स्टॉक खरीदना चाहिए?

सितंबर 2024 तिमाही में मिले-जुले आंकड़ों के बाद ब्रोकरेज फर्म राइट्स लिमिटेड पर पॉजिटिव बने हुए हैं। हाल ही में तेजी के दौरान मल्टीबैगर बने पीएसयू स्टॉक में पिछले सत्रों में तेज गिरावट देखी गई है। हालांकि, स्टॉक पर नज़र रखने वाले विश्लेषकों ने हाल ही में हुए सुधार के बाद काउंटर को अपग्रेड किया है, लेकिन अपने टारगेट प्राइस में कटौती की है।

राइट्स ने साल-दर-साल (YoY) आधार पर शुद्ध लाभ में 25 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो 82.5 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने एक साल पहले की समान अवधि में 110.2 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। इस तिमाही में रेलवे कंपनी का राजस्व पिछले साल की समान अवधि के 582.4 करोड़ रुपये से 7.1 प्रतिशत घटकर 541 करोड़ रुपये रह गया।

तिमाही के लिए एबिटा भी साल-दर-साल आधार पर 23 प्रतिशत गिरकर 106.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि तिमाही के लिए एबिटा मार्जिन 390 आधार अंक (बीपीएस) कम होकर 19.7 प्रतिशत हो गया। राइट्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 1.75 रुपये प्रति शेयर पर अपना दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया है, जिसके लिए 15 नवंबर को रिकॉर्ड तिथि तय की गई थी।

कंसल्टेंसी में नामांकन से प्रतिस्पर्धी बोली की ओर बदलाव के कारण राइट्स में टॉपलाइन और मार्जिन में गिरावट जारी रही। हालांकि, वित्त वर्ष 24-25 के दौरान निर्यात में मजबूत ऑर्डर जीत ने दूसरी तिमाही तक 13 बिलियन रुपये के निर्यात ऑर्डरबुक को जन्म दिया है, जिसे वित्त वर्ष 26 से पूरा किए जाने की संभावना है, एलारा कैपिटल ने कहा।

इसमें कहा गया है, "निर्यात में देरी और प्रतिस्पर्धी बोली में वृद्धि के कारण कम मार्जिन के कारण हमने अपना लक्ष्य मूल्य 408 रुपये से घटाकर 365 रुपये कर दिया है। हाल के सुधार के बाद हम राइट्स को 'संचय' से अपग्रेड करके 'खरीदें' कर रहे हैं। मजबूत ऑर्डर प्रवाह के साथ निर्यात में तेजी ने राइट्स को बुनियादी ढांचे में एक अनुकूल कंपनी बना दिया है।"

जून 2018 में सूचीबद्ध, राइट्स लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 1.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ 274.70 रुपये पर बंद हुए, जिससे कुल बाजार पूंजीकरण 13,200 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक हो गया। हालांकि, शेयर फरवरी 2024 में 413.08 रुपये पर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से लगभग 34 प्रतिशत कम हो चुका है।

आईडीबीआई कैपिटल ने कहा कि राइट्स का Q2FY25 PAT आम सहमति अनुमान से कम रहा और एबिटा मार्जिन क्रमिक रूप से घटकर 19.6 प्रतिशत रह गया, जिसमें मानसून के दौरान निष्पादन में मंदी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण QA सेगमेंट मार्जिन में गिरावट का असर रहा। इसने कहा कि यह अपने अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन खंड को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है और मध्य-पूर्व में प्रवेश कर रहा है।

कंपनी ने कहा, "ऑर्डर बुक 6,600 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2025 के राजस्व के 2.5 गुना के बराबर है। ऑर्डर प्रवाह और कंसल्टेंसी मार्जिन का स्थिर होना स्टॉक के लिए मुख्य उत्प्रेरक हैं। हमने 326 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर 'होल्ड' रेटिंग बरकरार रखी है। निर्यात और कंसल्टेंसी में मार्जिन स्थिर होने के बाद हम स्टॉक पर तेजी का रुख अपनाएंगे।"

एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा, "प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नए ऑर्डर हासिल किए जा रहे हैं, जिससे नामांकन आधारित ऑर्डर की हिस्सेदारी घटकर 37 प्रतिशत रह गई है, जिससे मार्जिन पर दबाव पड़ रहा है। हम अपने अनुमानों को वित्त वर्ष 27 तक बढ़ाते हैं और 325 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'होल्ड' से 'खरीद' की सिफारिश करते हैं।

