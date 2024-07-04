Bajaj Finance के शेयर की कीमतों में उछाल

Bajaj Finance, एक नॉन-बैंकिंग फ़ाइनेंसिंग कॉरपोरेशन (NBFC) ने हाल की बाधाओं के बावजूद वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही (Q1FY25) में मजबूत सफलता हासिल की। ​​कंपनी की कुल प्रबंधनाधीन संपत्ति (AUM) पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹270,097 करोड़ से 30 जून, 2024 तक सालाना आधार पर 31% बढ़कर ₹354,100 करोड़ हो गई, जैसा कि एक नियामक फाइलिंग में बताया गया है।

Bajaj Finance का AUM

तिमाही में AUM में लगभग ₹23,500 करोड़ की वृद्धि हुई, जो बजाज फाइनेंस की मजबूत क्रेडिट देने की गति को दर्शाता है। कंपनी ने बुक किए नए ऋणों में भी साल-दर-साल 10% की बढ़ोतरी दर्ज की, जो पिछले वर्ष के 9.94 मिलियन की तुलना में तिमाही के लिए 10.97 मिलियन थी। मई 2024 में RBI की विनियामक छूट के बाद प्रमुख उत्पादों के तहत ऋण स्वीकृति और संवितरण की बहाली से इस वृद्धि को सहायता मिली।

बजाज फाइनेंस की जमा राशि साल-दर-साल 26% बढ़कर ₹62,750 करोड़ हो गई, जो मजबूत उपभोक्ता विश्वास और जमा जुटाने की पहल को दर्शाता है। कंपनी का ग्राहक आधार भी काफी बढ़ा, जो जून 2023 में 72.98 मिलियन से बढ़कर जून 2024 में 88.11 मिलियन तक पहुँच गया।

इन आशाजनक संकेतों के बावजूद, बजाज फाइनेंस के शेयर ने बाजार में संघर्ष किया है, जिसमें साल-दर-साल कोई लाभ नहीं हुआ है और पिछले साल की तुलना में 7% से अधिक की गिरावट आई है। हालांकि, पिछले महीने शेयरों में 11% से अधिक की वृद्धि के साथ, नई गति सामने आई है।

बजाज फाइनेंस के शेयर

सुबह 9:20 बजे, बजाज फाइनेंस के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर ₹7,251.00 पर स्थिर कारोबार कर रहे थे।