Bajaj Finance Q1 Result: बजाज फाइनेंस का AUM साल दर साल 31% बढ़ा, नए लोन में 10% की बढ़ोतरी

पहली तिमाही में Bajaj Finance के नए लोन की कुल संख्या 109.7 लाख रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 99.4 लाख थी। यह साल-दर-साल (YoY) 10.4% की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह बढ़ोतरी बजाज फाइनेंस के बढ़ते ग्राहक आधार को दर्शाती है, जो अब 8.8 करोड़ है, जो पिछले साल के 7.3 करोड़ से 20.7% अधिक है।

Bajaj Finance का AUM

Bajaj Finance का AUM साल-दर-साल 31.1% बढ़कर ₹3,54,100 करोड़ हो गया, जो Q1FY24 में ₹2,70,097 करोड़ था।जमाराशियाँ साल-दर-साल 25.6% बढ़कर ₹62,750 करोड़ हो गईं। Bajaj Finance ने ₹16,200 करोड़ की liquidity दर्ज की, जो साल-दर-साल 27.6% अधिक है।

शेयर की कीमत

बजाज फाइनेंस के शेयर की कीमत NSE पर 1.39% बढ़कर ₹7,265.40 पर बंद हुई। इस साल अब तक NBFC के शेयर की कीमत में नकारात्मक मूल्य आए हैं।