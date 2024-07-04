scorecardresearch
NewsकारोबारBajaj Finance Q1 Result: बजाज फाइनेंस का AUM साल दर साल 31% बढ़ा, नए लोन में 10% की बढ़ोतरी

Bajaj Finance Q1 Result: बजाज फाइनेंस का AUM साल दर साल 31% बढ़ा, नए लोन में 10% की बढ़ोतरी

बजाज फाइनेंस के शेयर की कीमत NSE पर 1.39% बढ़कर ₹7,265.40 पर बंद हुई। इस साल अब तक NBFC के शेयर की कीमत में नकारात्मक मूल्य आए हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 4, 2024 11:51 IST
Bajaj Finance के नए लोन की कुल संख्या 109.7 लाख रही
Bajaj Finance के नए लोन की कुल संख्या 109.7 लाख रही

पहली तिमाही में Bajaj Finance के नए लोन की कुल संख्या 109.7 लाख रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 99.4 लाख थी। यह साल-दर-साल (YoY) 10.4% की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह बढ़ोतरी बजाज फाइनेंस के बढ़ते ग्राहक आधार को दर्शाती है, जो अब 8.8 करोड़ है, जो पिछले साल के 7.3 करोड़ से 20.7% अधिक है।

Bajaj Finance का AUM

Bajaj Finance का AUM साल-दर-साल 31.1% बढ़कर ₹3,54,100 करोड़ हो गया, जो Q1FY24 में ₹2,70,097 करोड़ था।जमाराशियाँ साल-दर-साल 25.6% बढ़कर ₹62,750 करोड़ हो गईं। Bajaj Finance ने ₹16,200 करोड़ की liquidity दर्ज की, जो साल-दर-साल 27.6% अधिक है।

शेयर की कीमत

बजाज फाइनेंस के शेयर की कीमत NSE पर 1.39% बढ़कर ₹7,265.40 पर बंद हुई। इस साल अब तक NBFC के शेयर की कीमत में नकारात्मक मूल्य आए हैं।

