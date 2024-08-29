AGM के दौरान Reliance का शेयर 3000 के पार पहुंचा
स्टॉक्सबॉक्स के टेक्नीकल एनालिस्ट कुशाल गांधी ने कहा कि शेयर को 3,020 रुपये के आसपास रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और अगर ये स्टॉक 3000 के ऊपर जाएगा तो 3200 के टारगेट आ सकते हैं।
Advertisement
Reliance AGM
AGM के दौरान Reliance का शेयर 3000 के पार पहुंचा
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का शेयर 47वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले 3,000 रुपये के स्तर को पार कर गए। यह बैठक दोपहर 2 बजे होनी थी। शेयर में 0.68 फीसदी की तेजी आई और यह दिन के उच्चतम स्तर 3,016.10 रुपये पर पहुंच गया।
advertisement
आरआईएल भी खबरों में थी क्योंकि मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी और वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बीच मर्जर को सीसीआई यानि कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है।
स्टॉक्सबॉक्स के टेक्नीकल एनालिस्ट कुशाल गांधी ने कहा कि शेयर को 3,020 रुपये के आसपास रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और अगर ये स्टॉक 3000 के ऊपर जाएगा तो 3200 के टारगेट आ सकते हैं।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।