scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRIL Share News: बोनस शेयरों की घोषणा आज, शेयर पर रखें नजर

RIL Share News: बोनस शेयरों की घोषणा आज, शेयर पर रखें नजर

आरआईएल का आखिरी बोनस इश्यू 2017 में आया था और तब से लेकर अब तक शेयर में 318 प्रतिशत की उछाल आई है, जो 7 सितंबर, 2017 को 725.65 रुपये के स्तर से बुधवार को 3,029.80 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया, जिस दिन यह 1:1 इश्यू के लिए एक्स-डेट हो गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने 2009 के इश्यू के लिए इसी तरह के बोनस शेयर अनुपात की घोषणा की थी। उस साल 26 नवंबर को शेयर एक्स-डेट हो गया था। 1997 का बोनस इश्यू 1:1 अनुपात में घोषित किया गया था। 1983 के बोनस शेयर 6:10 अनुपात में और 1980 के बोनस शेयर 3:5 अनुपात में पेश किए गए थे।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 5, 2024 09:04 IST
Reliance bonus share issue should result in an increase in equity capital by Rs 6,770 crore while reserve may reduce by similar amount, ICICI Securities said.
Reliance bonus share issue should result in an increase in equity capital by Rs 6,770 crore while reserve may reduce by similar amount, ICICI Securities said.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का बोर्ड आज छठे बोनस शेयर जारी करने पर फैसला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2017 के बाद से फिर से कंपनी बोनस शेयर देने का ऐलान कर सकती है। मुकेश अंबानी की अगुआई वाली कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस शेयर ने कई गुना रिटर्न दिया है और यह 3,000 रुपये के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है।

advertisement

आरआईएल का आखिरी बोनस इश्यू 2017 में आया था और तब से लेकर अब तक शेयर में 318 प्रतिशत की उछाल आई है, जो 7 सितंबर, 2017 को 725.65 रुपये के स्तर से बुधवार को 3,029.80 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया, जिस दिन यह 1:1 इश्यू के लिए एक्स-डेट हो गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने 2009 के इश्यू के लिए इसी तरह के बोनस शेयर अनुपात की घोषणा की थी। उस साल 26 नवंबर को शेयर एक्स-डेट हो गया था। 1997 का बोनस इश्यू 1:1 अनुपात में घोषित किया गया था। 1983 के बोनस शेयर 6:10 अनुपात में और 1980 के बोनस शेयर 3:5 अनुपात में पेश किए गए थे।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 2024 में अब तक 17 प्रतिशत चढ़ चुके हैं, जबकि इसी अवधि में बीएसई सेंसेक्स में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आरआईएल के शेयर ने 8 जुलाई को 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 3,217.90 रुपये को छुआ था। 

29 अगस्त के नोट में बर्नस्टीन ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की थीम है, जहां रिटेल और टेलीकॉम विकास को गति देंगे। इस ब्रोकरेज ने आरआईएल के लिए अपना लक्ष्य बढ़ाकर 3,440 रुपये कर दिया। CLSA को यह शेयर 3,300 रुपये का लगता है। जेफरीज ने शेयर पर 3,530 रुपये का लक्ष्य मूल्य रखा है। मॉर्गन स्टेनली ने शेयर को 3,416 रुपये पर टारगेट प्राइस रखा है। 

जेएम फाइनेंशियल ने एक तकनीकी नोट में कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से गिरावट के बाद उच्च शीर्ष उच्च तल, यानी तेजी का पैटर्न बना रहा है।

ब्रोकरेज ने कहा कि शेयर ने अपने सभी प्रमुख लॉन्गटर्म और शार्ट टर्म EMA से ऊपर कारोबार करना शुरू कर दिया है, जो आगे भी मजबूती का संकेत देता है।

बोनस इश्यू के अलावा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने लिस्टिंग इतिहास में पांच राइट्स इश्यू भी जारी किए। कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 5, 2024